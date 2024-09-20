Рецепты блюд, которые даже остывшие останутся вкусными

Осенью, когда снижающаяся температура воздуха заставляет уютно устроиться в теплом пледе, блюда на столе часто оказываются не такими горячими, как хотелось бы. "Рамблер" поделится рецептами блюд, которые сохранят свои изысканные вкусовые качества, даже когда температура на кухне уже не так высока.

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1. Киш с лососем и шпинатом

Ингредиенты:

слоеное тесто — 300 г

лосось (филе) — 200 г

шпинат — 100 г

яйца — 3 шт.

сливки — 200 мл

твердый сыр — 100 г

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Раскатайте тесто и выложите его в форму для запекания, формируя бортики. Обжарьте лосось и шпинат на сковороде. Лосось разберите на кусочки. Взбейте яйца со сливками, добавьте соль и перец. Выложите лосось и шпинат на тесто, залейте яично-сливочной смесью и посыпьте сыром. Выпекайте при 180°C около 40 минут до золотистой корочки. Киш вкусен как горячим, так и холодным.

2. Фриттата с овощами и беконом

Ингредиенты:

яйца — 6 шт.

картофель — 2 шт.

болгарский перец — 1 шт.

лук — 1 шт.

бекон — 100 г

твердый сыр — 50 г

масло для жарки

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите картофель до полуготовности, нарежьте его кубиками. Обжарьте бекон до золотистого цвета, добавьте нарезанные лук и перец, обжарьте еще пару минут. В миске взбейте яйца с солью и перцем. Выложите картофель, обжаренный бекон и овощи в форму, залейте яичной смесью и посыпьте сыром. Выпекайте в духовке при 180°C около 20 минут. Фриттата остается сочной и вкусной даже после остывания.

3. Теплый салат с курицей и нутом

Ингредиенты:

куриное филе — 200 г

нут (вареный или консервированный) — 200 г

шпинат — 100 г

черри — 100 г

красный лук — 1/2 шт.

оливковое масло — 2 ст. л.

лимонный сок — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Обжарьте куриное филе до золотистой корочки, нарежьте полосками. Нарежьте черри и лук тонкими кольцами. В большой миске смешайте курицу, нут, шпинат, черри и лук. Заправьте салат оливковым маслом, лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу. Салат можно подавать теплым или оставить на потом – он будет прекрасным холодным блюдом.

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4. Паста с песто и сыром моцарелла

Ингредиенты:

паста (фузилли или пенне) — 300 г

соус песто — 100 г

моцарелла — 150 г

помидоры — 2 шт.

оливковое масло — 1 ст. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите пасту до состояния аль денте, слейте воду и слегка остудите. Нарежьте помидоры и моцареллу кубиками. Смешайте пасту с соусом песто, добавьте оливковое масло и помидоры. В конце добавьте кусочки моцареллы и перемешайте. Это блюдо особенно хорошо после того, как немного настоится и охладится.

5. Пирог с картофелем и грибами

Ингредиенты:

Тесто слоеное — 300 г

Картофель — 3 шт.

Шампиньоны — 200 г

Лук — 1 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Сыр твердый — 50 г

Масло для жарки

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Картофель отварите до полуготовности, нарежьте тонкими ломтиками. Обжарьте лук с грибами на масле, добавьте сметану, соль и перец. Раскатайте тесто и выложите его в форму для запекания. Выложите слоями картофель и грибы, посыпьте сыром. Выпекайте при 180°C около 30-35 минут. Пирог вкусен как теплым, так и после охлаждения.

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