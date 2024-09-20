В России появились первые органические бананы

В рамках Международной выставки продуктов питания WorldFood прошло вручение органического сертификата бананам, выращенным в Эквадоре. Роскачество указывает, что это первые органические бананы в России.

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Как сообщили в ведомстве редакции sfera.fm, сертификат на бананы получила компания-поставщик X5 Group «Ассоциация экологического сельскохозяйственного производства банана» из города Эль-Оро Республики Эквадор. Предприятие стало первым поставщиком бананов в Россию, который успешно прошел двухэтапную процедуру сертификации в органе по сертификации «Роскачество — Органик», включающую документарную проверку и аудит на производство эксперта с проведением отбора образцов и лабораторных исследований.

«Минпромторг как регулятор рынка еще в 2022 году направлял в торговые сети письмо о недопустимости продажи органических продуктов, которые не имеют сертификата соответствия требованиям закона „Об органической продукции“. И мы видим, что ситуация за это время изменилась значительно. Роскачество проводит мониторинг рынка, а ритейл оставляет на полках магазинов только сертифицированную органическую продукцию — как российских, так и зарубежных производителей. Это необходимо, чтобы устранить проблему введения потребителя в заблуждение и случаи недобросовестной конкуренции», — сказал заместитель руководителя Роскачества Александр Чумак. «X5 Import непрерывно ищет возможности для поставки новых уникальных товаров на полки российских магазинов и ведет соответствующую работу с партнерами по всему миру. Сотрудничество с эквадорскими поставщиками позволит не только расширить предложение бананов на полках торговых сетей компании, но и увеличить ассортимент продукции, сертифицированной в российской системе качества — гарантирующей, что товар произведен с соблюдением всех требований к органической продукции», — прокомментировал управляющий директор X5 Import Артём Переславцев.

Получение органического сертификата означает, что производитель соответствует всем российским требованиям, предъявляемым к органическому производству. Данный производитель стал первым Эквадорским производителем органической продукции, который попал в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России.