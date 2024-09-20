Рецепт мармелада из варенья

Мармелад из варенья — отличная альтернатива привычным сладостям. Этот десерт не содержит в себе красителей и консервантов, а также не вредит фигуре — всего 123 ккал на 100 г.

На семь порций возьмите 200 г варенья, 40 г желатина, 20 мл лимонного сока и 300 мл воды.

Всыпьте в небольшую емкость желатин и залейте его теплой водой (100 мл). Оставьте до набухания.

В кастрюлю выложите варенье и налейте 200 мл воды, перемешайте. Отправьте на огонь до закипания.

Когда варенье закипело, выложите в него набухший желатин. Перемешайте все до полного растворения желатина и подержите на огне еще несколько минут.

Снимите кастрюлю с огня и добавьте свежевыжатый лимонный сок. Все взбейте до состояния пюре.

Далее процедите пюре через сито. Убедитесь, что комочков нет. Разлейте получившуюся массу по формочкам и дайте остыть до комнатной температуры. Уберите в холодильник на три часа. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что быструю, недорогую и очень вкусную закуску можно легко приготовить из помидоров. Фаршированные томаты с ветчиной и сыром порадуют ярким вкусом и совсем не навредят фигуре — всего 139 ккал на 100 г.