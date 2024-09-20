Вяленые помидоры за полчаса: быстрый рецепт заготовки на зиму

Вяленые помидоры — это универсальная закуска, которую можно использовать как добавку к салатам, пицце, пасте или просто подавать как самостоятельное блюдо. Если традиционный способ их приготовления в духовке занимает много времени, то в микроволновке можно сделать это всего за 30 минут. Прованские травы придадут аромат и сделают вкус особенно насыщенным.
Ингредиенты
- Помидоры — 500 г
- Прованские травы — 1 ч. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Чеснок — 2 зубчика
Способ приготовления
Нарежьте помидоры на половинки или четвертинки в зависимости от их размера. Удалите семена, если хотите добиться более сухого результата.
В отдельной миске смешайте оливковое масло, соль, нарезанный чеснок и прованские травы. Полейте помидоры этой смесью.
Выложите помидоры на тарелку срезом вверх и поставьте в микроволновку на высокую мощность на 5 минут.
Проверяйте степень готовности каждые 5 минут. Вяление занимает от 25 до 30 минут в зависимости от размера помидоров и мощности микроволновки.
Полезные советы:
- Используйте разные сорта помидоров для разнообразия вкусов.
- Храните готовые вяленые помидоры в банке с оливковым маслом в холодильнике.
Вот любопытная информация о пищевой ценности:
- калорийность — 120 ккал на 100 г;
- время приготовления — 30 минут.