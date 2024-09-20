Рецепт острого перца по-корейски на зиму: жгучая закуска
Любите еду с насыщенным вкусом? Тогда непременно приготовьте острый перец по-корейски на зиму. Делимся простым рецептом маринованной закуски. Вам понадобятся 3 банки по 350 мл.
Ингредиенты
- Острый перец — 300 г
- Чеснок — 3–4 крупных зубчика
- Кориандр молотый — 1,5 ч. л.
- Перец горошком — 15 шт. или по вкусу
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 ст. л.
- Уксус 9% — 5 ст. л.
Способ приготовления
Стерилизуйте банки c крышками.
Распределите промытые и обсохшие перцы по банкам. Срезать хвостики и удалять семена не нужно.
Залейте перцы кипятком (до краев), накройте, не закручивая, крышками и оставьте на 10 минут.
Чесночные зубчики нарежьте слайсами, выложите в подходящую емкость (кастрюлю или сотейник).
Добавьте к чесночным ломтикам соль, сахар, приправы. Влейте воду (около 700 мл), поставьте на огонь и готовьте 2–3 минуты после закипания.
Снимите с огня, добавьте уксус и хорошо перемешайте.
Слейте воду из банок с перцем.
Залейте перцы маринадом.
Герметично закройте банки, переверните, дайте остыть под плотной тканью.
Острый перец по-корейски готов!
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