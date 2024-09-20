Рецепт острого перца по-корейски

Любите еду с насыщенным вкусом? Тогда непременно приготовьте острый перец по-корейски на зиму. Делимся простым рецептом маринованной закуски. Вам понадобятся 3 банки по 350 мл.

Ингредиенты

Острый перец — 300 г

Чеснок — 3–4 крупных зубчика

Кориандр молотый — 1,5 ч. л.

Перец горошком — 15 шт. или по вкусу

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Уксус 9% — 5 ст. л.

Способ приготовления

Стерилизуйте банки c крышками.

Распределите промытые и обсохшие перцы по банкам. Срезать хвостики и удалять семена не нужно.

Залейте перцы кипятком (до краев), накройте, не закручивая, крышками и оставьте на 10 минут.

Чесночные зубчики нарежьте слайсами, выложите в подходящую емкость (кастрюлю или сотейник).

Добавьте к чесночным ломтикам соль, сахар, приправы. Влейте воду (около 700 мл), поставьте на огонь и готовьте 2–3 минуты после закипания.

Снимите с огня, добавьте уксус и хорошо перемешайте.

Слейте воду из банок с перцем.

Залейте перцы маринадом.

Герметично закройте банки, переверните, дайте остыть под плотной тканью.

Острый перец по-корейски готов!

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