Три легких рецепта с курицей и брокколи: подборка для худеющих

Хотите побаловать себя изысканным блюдом, но при этом не потолстеть? Попробуйте приготовить себе на ужин или обед курицу с брокколи. Все блюда с этими продуктами получаются очень вкусными, но при этом содержат мало калорий. Вы можете удивить гостей необычным рецептом. Главное, что приготовить все эти варианты интересных ужинов получится довольно быстро.

Мы собрали для вас подборку замечательных рецептов низкокалорийных и вкусных блюд с курицей и брокколи. Вот они:

Запеканка с курицей и брокколи

Запеканка с курицей и брокколи готовится следующим образом. Брокколи нужно слегка отварить в подсоленной воде. Куриное филе нарезать и обжарить на сильном огне до золотистой корочки. Томаты нарезать, сыр натереть. В отдельной посуде смешать яйца, сметану и сыр для заливки. На дно формы выложить курицу, затем заливку, а сверху — слои из брокколи, помидоров и оставшегося сыра. Выпекать блюдо 20–25 минут при температуре 180 градусов.

Брокколи с куриным филе в меду

Для приготовления блюда брокколи с куриным филе в медовой глазури — по-настоящему изысканного ужина для гурманов — курочку режут и обжаривают до золотистой корочки. Брокколи добавляют на сковороду, готовят вместе где-то семь минут. Отдельно смешивают измельченный чеснок, мед, соевый соус и другие ингредиенты. Этой смесью заливают курицу с брокколи, тушат под крышкой еще несколько минут. Это легкое диетическое блюдо подают как самостоятельное или с овощным салатом.

Курица с брокколи в сливочном соусе

В очередном рецепте диетического, но изысканного ужина куриное филе нарезают и обжаривают до золотистой корочки, добавляют нарезанный лук и чеснок, готовят до прозрачности лука. Затем вливают сливки, добавляют мускатный орех, паприку, соль и перец, тушат курицу 5–7 минут на слабом огне. Брокколи отваривают 3–4 минуты, добавляют в сковороду с курицей, затем натирают сыр, тушат еще 3 минуты до полного расплавления сыра и загустения соуса. Подают горячим, украшенным зеленью.

Это были три легких и быстрых рецепта с курицей и брокколи. Попробуйте приготовить их и удивить домашних и постояльцев сытным, но низкокалорийным обедом или ужином!