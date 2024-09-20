Правила хранения сушеных грибов, о которых необходимо знать

Сушеные грибы — незаменимая вещь на кухне. Этот ингредиент усиливает аромат блюд и отлично служит для приготовления соусов или грибных супов. Сушеные грибы также можно использовать для приготовления грибной икры. Вот, как их правильно хранить.

В первую очередь стоит помнить, что белые сушеные грибы хранятся отдельно от других сортов. Дело в том, что запах боровиков отличается от запаха подосиновиков или подберезовиков. Кроме того, они дают более светлый бульон.

Подосиновики и подберезовики вы можете хранить вместе. При этом сушеные грибы лучше хранить в бумажных пакетах или стеклянных банках. Не используйте полиэтиленовые мешки.

Храните сушеные грибы в темных и сухих местах. Они должны находиться на существенном удалении от источников тепла. Храните этот вид продукта не более года, рассказала повар Юлия Архипова «Белновостям».

Ранее Архипова рассказала, что сентябрь — самый разгар грибного сезона. Тихая охота в этот период обычно заканчивается большим уловом. Вот какие грибы можно собрать в первый месяц осени и что из них можно приготовить.