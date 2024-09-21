Названы лучшие виды консервированного тунца

Специалисты из Роскачества провели очередную закупку продуктов, чтобы проверить консервы из тунца. В частности, перед экспертами стояла задача проверить опасения людей в том, что под видом тунца в такие консервы кладут скумбрию, сообщает ИА DEITA.RU.

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Всего эксперты проверили два десятка консерв разных торговых марок, десяток полностью соответствовал требованиям стандартов системы качества России. Из них четыре могут получить отечественный знак качества, это «ВкусВилл», «Владкон», «Капитан Вкусов» и «Ультрамарин». Другие марки из этого перечня сделаны на китайских и таиландских производствах и потому такой знак им присвоить не могут. Это «Беринг», «Вкусные консервы», «Магуро», О’кей Daily (произведены в Китае) и «Дикое море», «Пеликан», Fortuna (из Таиланда). Еще три марки полностью соответствовали требованиям, но не опережающим стандартам, поэтому еще не дотягивают до вручения знака качества.

Отмечается, что все консервы были из тунца, безопасными для потребителей, соотношение бульона и рыбы было достаточным. В продукции шести торговых марок были недостатки в плане не очень хорошего внешнего вида кусочков рыбы, нарушения в массовой доли соли, два вида консерв не соответствовали маркировке: на одном была неправильная масса нетто, на другом – указанное количество белка и жира не совпало с содержимым.