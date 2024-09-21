Перечислены сезонные осенние фрукты и овощи

Сезонные продукты содержат больше питательных веществ. Кроме того, обычно такие овощи и фрукты более доступны по цене.

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Яблоки. Пик их зрелости приходится на конец лета и осень (сентябрь-октябрь).

Тыквы. Созревают они к периоду с октября по ноябрь. Тыквы содержат много витаминов A, C и E, цинка, селена, железа, антиоксидантов.

Хурма. Обычно этот фрукт собирают в сентябре и октябре. Хурма богата витаминами, А и С, также в ней есть калий.

Сладкий картофель. Сбор урожая этой картошки начинается в середине осени. Один средний сладкий картофель, запечённый с кожурой, содержит около 100 ккал, 23 г углеводов и почти 4 г клетчатки.

Груши. Пика своей зрелости они достигают в сентябре и октябре. Эти фрукты содержат много клетчатки, ещё в их состав входит витамин С.

Зимний сквош. Одна чашка приготовленной мускатной тыквы содержит около 80 ккал и 6,5 г клетчатки.

Брокколи. Собирают эту капусту с октября и до середины ноября.

Клюква. Обычно она созревает к сентябрю и октябрю. Из этих ягод вы получите антиоксиданты, много клетчатки.

Виноград. Многие сорта винограда достигают наибольшей зрелости с августа по октябрь. Считается, что этот фрукт обладает антиоксидантным, противомикробным, антиканцерогенным и противовоспалительным действием.

Гранаты. Они обычно готовы к сбору в середине или конце осени. Также они богаты антиоксидантами, витаминами и минералами. Исследование показывают, что употребление гранатов может улучшить кровяное давление и контроль уровня сахара в крови.

Швейцарский мангольд. У него долгий сезон сбора урожая: с апреля по октябрь. Известно, что этот овощ имеет противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

Киви. Пик созревания киви обычно начинается в октябре и продолжается до мая.

Свёкла. Пик сбора урожая у неё приходится на лето и длится до ноября.

Капуста кале. Её собирают в течение всего года, но в тёплые месяцы она может стать более горькой.

Баклажаны. Обычно их можно собирать в период с августа по октябрь. Это универсальные овощи, богатые клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и минералами. Баклажаны связывают с улучшением состояния при метаболическом синдроме.

Другие разновидности осенних продуктов включают: бананы, сладкий перец, брюссельскую капусту, белокочанную капусту, цветную капусту, морковь, инжир, лимоны, латук, лук, лаймы, пастернак, горох, ананасы, репу, редис.