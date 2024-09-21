Как приготовить лечо для любителей натурального вкуса: без уксуса и масла

Для тех, кто ценит натуральный вкус даже в консервации на зиму, предлагаем рецепт натурального лечо из перца и помидоров без уксуса и масла.

© News.ru

Ингредиенты:

томаты — 4 кг; сладкий перец — 2 кг; соль — 1,5 ст. л.; сахар — 2 ст. л.; перчик чили — 1 стручок; чеснок — 7 долек.

Томаты опустить в кипяток на пару-тройку минут и снять кожицу. Нарезать произвольными кусочками, высыпать в кастрюлю и уваривать до консистенции пюре в течение часа.

Сладкий перец нашинковать длинной соломкой, чеснок и перчик чили мелко покрошить ножом. Вместе с другими ингредиентами всыпать в томатную массу и томить на маленьком огне четверть часа.

Кипящее лечо распределить по стерильным банкам, укупорить металлическими крышками и оставить вверх дном по полного остывания.

Калорийность на 100 г: 35 ккал. БЖУ: 1,3/0,9/5,4.

Время приготовления: два часа.

Ранее мы поделились рецептом классического венгерского лечо.