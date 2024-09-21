«Отдаляют старение»: яблоки какого цвета полезнее других
Известно, что фиолетовый цвет фруктам и овощам придают антоцианы. Это мощные антиоксиданты, которые нейтрализуют вредные свободные радикалы. Есть ли такие же вещества в яблоках зеленого, желтого и красного цветов, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Михаила Гинзбурга.
Специалист рассказал, что ему не встречались такие исследования, которые бы выясняли степень полезности яблок по их цветовой окраске. Однако можно сказать, что ярко окрашенные фрукты содержат больше каротиноидов и других флавоноид.
— Но у яблок есть еще одно свойство, которое никак не проявляется цветом. В них очень много кверцетина — биоактивного вещества, помогающего отдалять старение и возрастные болезни, в частности сердечно-сосудистые заболевания, — объяснил диетолог.
Кроме того, яблоки богаты клетчаткой. В них есть как ее мягкий вид — пектины, так и грубая клетчатка, которая очищает кишечник и абсорбирует в нем различные токсины.
— Еще у яблок есть пребиотическое свойство — поддержка микрофлоры, которая является пищевыми волокнами, — добавил собеседник «ВМ».
Кроме того, эти фрукты улучшают состав липидов в крови, снижают плохой холестерин и повышают уровень хорошего. Это сложный, но уже изученный механизм.
— Так что в яблоках много всего хорошего, помимо антоцианов, которые могут содержаться при том или ином окрашивании, — заключил Гинзбург.