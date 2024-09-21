«Отдаляют старение»: яблоки какого цвета полезнее других

Известно, что фиолетовый цвет фруктам и овощам придают антоцианы. Это мощные антиоксиданты, которые нейтрализуют вредные свободные радикалы. Есть ли такие же вещества в яблоках зеленого, желтого и красного цветов, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Михаила Гинзбурга.

© Вечерняя Москва

Специалист рассказал, что ему не встречались такие исследования, которые бы выясняли степень полезности яблок по их цветовой окраске. Однако можно сказать, что ярко окрашенные фрукты содержат больше каротиноидов и других флавоноид.

— Но у яблок есть еще одно свойство, которое никак не проявляется цветом. В них очень много кверцетина — биоактивного вещества, помогающего отдалять старение и возрастные болезни, в частности сердечно-сосудистые заболевания, — объяснил диетолог.

Кроме того, яблоки богаты клетчаткой. В них есть как ее мягкий вид — пектины, так и грубая клетчатка, которая очищает кишечник и абсорбирует в нем различные токсины.

— Еще у яблок есть пребиотическое свойство — поддержка микрофлоры, которая является пищевыми волокнами, — добавил собеседник «ВМ».

Кроме того, эти фрукты улучшают состав липидов в крови, снижают плохой холестерин и повышают уровень хорошего. Это сложный, но уже изученный механизм.