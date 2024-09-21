Витаминное лечо из болгарского перца с огурцами

Лечо, помимо привычного рецепта, можно приготовить множеством других способов. Сегодня для вас рецепт наивкуснейшего витаминного лечо из болгарского перца со свежими огурцами.

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Ингредиенты:

свежие огурцы — 1 кг;

мясистые томаты — 500 г;

сладкий болгарский перец — 400 г;

подсолнечное масло — 50 мл;

молодой чеснок — 3 дольки;

сахар — 90 г;

белый уксус 9% — 50 мл;

соль — 15 г.

Помидоры бланшировать, снять кожуру, произвольно порезать и пропустить через блендер. Сладкие перцы нашинковать длинными тонкими полосками, чеснок измельчить чеснокодавилкой. Все соединить в кастрюле и поставить на большой огонь. Дождаться закипания, постоянно помешивая. Затем убрать огонь до малого, добавить масло, соль и сахар и держать на плите четверть часа.

Огурцы нарезать кружками и вместе с уксусом добавить в кастрюлю. После закипания держать на малом огне семь минут. Готовую закуску, не остужая, распределить по подготовленным банкам и закатать.

Калорийность на 100 г: 44,42 ккал.

БЖУ: 1,11/1,47/6,77.

Время приготовления: 45 минут.

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