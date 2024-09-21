Витаминное лечо из болгарского перца с огурцами
Лечо, помимо привычного рецепта, можно приготовить множеством других способов. Сегодня для вас рецепт наивкуснейшего витаминного лечо из болгарского перца со свежими огурцами.
Ингредиенты:
свежие огурцы — 1 кг;
мясистые томаты — 500 г;
сладкий болгарский перец — 400 г;
подсолнечное масло — 50 мл;
молодой чеснок — 3 дольки;
сахар — 90 г;
белый уксус 9% — 50 мл;
соль — 15 г.
Помидоры бланшировать, снять кожуру, произвольно порезать и пропустить через блендер. Сладкие перцы нашинковать длинными тонкими полосками, чеснок измельчить чеснокодавилкой. Все соединить в кастрюле и поставить на большой огонь. Дождаться закипания, постоянно помешивая. Затем убрать огонь до малого, добавить масло, соль и сахар и держать на плите четверть часа.
Огурцы нарезать кружками и вместе с уксусом добавить в кастрюлю. После закипания держать на малом огне семь минут. Готовую закуску, не остужая, распределить по подготовленным банкам и закатать.
Калорийность на 100 г: 44,42 ккал.
БЖУ: 1,11/1,47/6,77.
Время приготовления: 45 минут.
Ранее мы поделились рецептом помидоров в собственном соку.