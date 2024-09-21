Четыре рецепта острого перца на зиму: маринуем, сушим, замораживаем

Любите жгучие закуски и приправы? Тогда стоит запастись ими впрок! Рассказываем, как сохранить острый перец на зиму и приводим рецепты маринованного, сушеного и замороженного деликатеса. Вы узнаете, как:

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замариновать острые перцы по-корейски;

приготовить острые перцы в медовом маринаде;

засушить острый перец на воздухе или в дегидраторе;

легко заморозить острый перец.

Маринованный острый перец по-корейски

Острый перец — 300 г Зубчики чеснока — 3-4 шт. Перец горошком — 10-15 шт. Кориандр (молотый) — 1,5 ч. л. Сахар — 1 ст. л. Соль — 1 ст. л. Уксус 9% — 5 ст. л.

Распределите перцы по стерилизованным банкам (нарезать их не нужно). Залейте кипящей водой, прикройте крышками, оставьте на 10 минут. Чеснок измельчите слайсами, пересыпьте в кастрюлю, вмешайте к ним соль, сахар и приправы. Добавьте в кастрюлю 700 мл воды, вскипятите и варите смесь 2–3 минуты. Снимите с огня и тщательно вмешайте уксус. Воду из-под перцев слейте, замените ее приготовленным маринадом. Плотно закройте банки, оставьте остывать в перевернутом виде под полотенцем или пледом.

Маринованный острый перец с медом

Острый перец — 1/2 кг Зубчики чеснока — 4 шт. Мед (сорт по вкусу) — 3 ст. л. Кориандр (в зернах) — 1 ст. л. Петрушка свежая — небольшой пучок Уксус 9% — 250 мл Яблочный уксус — 250 мл Соль — 1/2 ст.л.

Подготовьте маринад. Для этого смешайте 2 вида уксуса с медом и солью. Перцы нарежьте колечками (семена можно не удалять), чеснок — тонкими ломтиками. Всыпьте на дно стерилизованных банок петрушку, чеснок и кориандр. Следом выложите нарезанный перец, залейте маринадом. Плотно закройте. Оставьте настаиваться в течение полутора месяцев.

Сушеный острый перец

Засушенный острый перец можно использовать в качестве приправы для супов, рагу и других блюд. Проще всего приготовить его в дегидраторе, или электросушилке. Для этого нарежьте перцы мелкими кусочками, очистив от семян, выложите в поддоны дегидратора. Сушите при 50–60 градусах в течение 6–8 часов.

Вы также можете высушить перцы без вспомогательных средств, на воздухе. Для этого нанижите перцы (не нарезанные) на толстую нить. Протыкать их нужно чуть ниже плодоножки. Развесьте перцы вдали от солнца и оставьте на 2 недели. Помните, что помещение должно быть сухим и хорошо проветриваемым.

Замороженный острый перец

От правильной заморозки зависят состояние и вкусовые качества продукта. Чтобы сохранить острый перец на зиму, нарежьте его кусочками шириной около 5 мм. При этом семена и плодоножки нужно удалить. Заверните пластиковую разделочную доску в полиэтиленовый пакет (или просто застелите ее), распределите по поверхности нарезанный перец. Кусочки должны находиться на небольшом расстоянии друг от друга. Поставьте в морозилку на 3–4 часа, затем переложите в полиэтиленовый пакет и храните в морозилке.

Теперь вы знаете, как запастись жгучим перцем. Еще больше рецептов острого перца на зиму ищите в нашей статье.