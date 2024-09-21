Рецепт для похудения: баклажаны с перцем

Вкусное и полезное блюдо на основе привычных всем овощей. Тушеные баклажаны с болгарским перцем подходят для полноценного обеда, ужина, а также не вредят фигуре — всего 75 ккал на 100 г.

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На четыре порции понадобится 400 г баклажанов, 200 г болгарского перца, 400 г помидоров, 70 г лука, 130 г моркови, четыре столовые ложки растительного масла, соль, зелень, чеснок по вкусу.

Морковку, лук, чеснок почистите. Перец разрежьте пополам, удалите плодоножку с семенами. Ополосните овощи вместе с зеленью в воде.

Сразу нарежьте все овощи: лук полукольцами, болгарский перец так же, морковь натрите на крупной терке. Баклажаны нарежьте кусочками среднего размера. Помидоры нарежьте кубиками.

В сковороде нагрейте масло и отправьте в нее морковь, лук и перец, готовьте около трех минут помешивая. Добавьте баклажаны и помидоры. Слегка посолите и перемешайте, накройте крышкой. Огонь убавьте до умеренного и готовьте около 30-40 минут. Периодически проверяйте, хватает ли сока от помидоров и не пригорает ли рагу.

Зелень, чеснок измельчите, приготовьте приправы. Отправьте все к рагу и оставьте с открытой крышкой на пять минут. Блюдо готово!

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