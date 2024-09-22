Рецепт стрипсов из кабачков

Если вы гурман, который хочет вкусно поесть и при этом не набрать лишних килограммов, — стрипсы из кабачков отлично подойдут вам. Эта вкуснятина может понравиться детям и совсем не навредит фигуре — всего 58 ккал на 100 г.

На три порции возьмите 600 г молодых кабачков, одно яйцо, 50 г панировочных сухарей, соль, перец по вкусу, по 0,5 чайной ложки паприки и чесночного порошка.

Заранее разогрейте духовку до 200 градусов. Кабачки промойте, просушите и нарежьте на длинные узкие полоски. Яйцо разбейте в широкую миску и взбейте вилкой или венчиком.

В другой миске смешайте панировочные сухари, паприку, сушеный чеснок и черный молотый перец, посолите. Погрузите кусочки кабачка в яичную смесь, затем обваляйте в панировочной смеси. Прижмите панировку.

Выложите полоски кабачка на застеленный пергаментом противень. Отправьте все на 20 минут в духовку. Блюдо готово!

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