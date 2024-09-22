Рецепт компота из сливы на зиму

Компот из сливы на зиму: готовим любимый напиток
Компот из сливы — идеальный напиток для тех, кто хочет сохранить летние фрукты на зиму. Он порадует своей сладостью и легкой кислинкой. Насыщенный вкус делает напиток отличным дополнением к любому столу. Предлагаем простой пошаговый рецепт компота из слив.
Ингредиенты
- Сливы (крупные) — 1 кг
- Сахарный песок — 400 г
- Вода — 2,5 л
- Лимонная кислота — 1/2 ч. л. (по желанию)
Способ приготовления
Первым делом как следует промойте сливы, удалите их плодоножки. Разделите плоды пополам и извлеките косточки.
Вскипятите воду в большой емкости, засыпьте туда сахар и хорошенько перемешайте, чтобы все кристаллы растворились.
В предварительно стерилизованные банки уложите сливы и залейте их горячим сиропом, оставив немного пространства до края банки.
Поставьте банки с компотом в кастрюлю с горячей водой для стерилизации. Стерилизуйте где-то минут двадцать, а затем закатайте банки.
Переверните сосуды вверх тормашками, укутайте в одеяло или полотенце и дайте охладиться. Храните в подвале или холодильнике.
Вот полезная информация о компоте из сливы:
- калорийность — 90 ккал на 100 мл;
- время приготовления — около 60 минут.
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