Рецепт компота из сливы на зиму

Компот из сливы — идеальный напиток для тех, кто хочет сохранить летние фрукты на зиму. Он порадует своей сладостью и легкой кислинкой. Насыщенный вкус делает напиток отличным дополнением к любому столу. Предлагаем простой пошаговый рецепт компота из слив.

Ингредиенты

Сливы (крупные) — 1 кг

Сахарный песок — 400 г

Вода — 2,5 л

Лимонная кислота — 1/2 ч. л. (по желанию)

Способ приготовления

Первым делом как следует промойте сливы, удалите их плодоножки. Разделите плоды пополам и извлеките косточки.

Вскипятите воду в большой емкости, засыпьте туда сахар и хорошенько перемешайте, чтобы все кристаллы растворились.

В предварительно стерилизованные банки уложите сливы и залейте их горячим сиропом, оставив немного пространства до края банки.

Поставьте банки с компотом в кастрюлю с горячей водой для стерилизации. Стерилизуйте где-то минут двадцать, а затем закатайте банки.

Переверните сосуды вверх тормашками, укутайте в одеяло или полотенце и дайте охладиться. Храните в подвале или холодильнике.

Вот полезная информация о компоте из сливы:

калорийность — 90 ккал на 100 мл;

время приготовления — около 60 минут.

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