Итальянский рецепт вяленых помидоров в духовке

Вяленые помидоры в духовке: итальянский рецепт любимой закуски
Вяленые помидоры — популярная итальянская закуска, которую можно добавлять в салаты, пасту или есть просто так. Благодаря медленному высушиванию помидоры сохраняют свою сладость и насыщенный вкус, становясь универсальным ингредиентом для различных блюд. Повторите наш традиционный рецепт.
Ингредиенты
- Помидоры (рекомендуем брать сливовидные) — 1 кг
- Масло оливковое — 100 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Итальянские травы (орегано, базилик, розмарин) — 1 ч. л.
- Зубчики чеснока — 2-3 шт. (по желанию)
- Молотый перец — по вкусу
Способ приготовления
Как следует вымойте томаты и разрежьте их пополам. Уберите семена, чтобы помидоры лучше приготовились.
Переложите все плоды на предварительно покрытый бумагой противень. Кладите срезом вверх. Посыпьте свежими или сушеными травами, поперчите и посолите.
Поставьте противень в духовку, предварительно разогретую до температуры от 80 до 100 градусов. Сушите будущую закуску примерно пять-шесть часов, периодически проверяя готовность томатов. Помидоры должны стать сморщенными и сухими, но не пересушенными.
После того как томаты полностью остынут, сложите их в стерилизованные банки. Между слоями можно положить измельченный чеснок и еще немного трав (в этот раз рекомендуем брать уже свежую зелень).
Залейте помидоры оливковым маслом, чтобы оно полностью покрыло их. Храните итальянскую закуску в холодильнике.
Вот любопытная информация о пищевой ценности вяленых помидоров:
- калорийность — около 190 ккал на 100 г;
- время приготовления — 5–6 часов.