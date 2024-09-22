Итальянский рецепт вяленых помидоров в духовке

Вяленые помидоры — популярная итальянская закуска, которую можно добавлять в салаты, пасту или есть просто так. Благодаря медленному высушиванию помидоры сохраняют свою сладость и насыщенный вкус, становясь универсальным ингредиентом для различных блюд. Повторите наш традиционный рецепт.

Ингредиенты

Помидоры (рекомендуем брать сливовидные) — 1 кг

Масло оливковое — 100 мл

Соль — 1 ч. л.

Итальянские травы (орегано, базилик, розмарин) — 1 ч. л.

Зубчики чеснока — 2-3 шт. (по желанию)

Молотый перец — по вкусу

Способ приготовления

Как следует вымойте томаты и разрежьте их пополам. Уберите семена, чтобы помидоры лучше приготовились.

Переложите все плоды на предварительно покрытый бумагой противень. Кладите срезом вверх. Посыпьте свежими или сушеными травами, поперчите и посолите.

Поставьте противень в духовку, предварительно разогретую до температуры от 80 до 100 градусов. Сушите будущую закуску примерно пять-шесть часов, периодически проверяя готовность томатов. Помидоры должны стать сморщенными и сухими, но не пересушенными.

После того как томаты полностью остынут, сложите их в стерилизованные банки. Между слоями можно положить измельченный чеснок и еще немного трав (в этот раз рекомендуем брать уже свежую зелень).

Залейте помидоры оливковым маслом, чтобы оно полностью покрыло их. Храните итальянскую закуску в холодильнике.

Вот любопытная информация о пищевой ценности вяленых помидоров: