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Рецепт сырников из творога с манкой и без муки: идеальный завтрак

Сырники — любимое многими блюдо, идеально подходящее для завтрака. Рассказываем, как пожарить сырники из творога с манкой без использования муки.

Рецепт сырников из творога с манкой и без муки
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Творог (жирность по вкусу) — 300 г
  • Яйца — 1 шт.
  • Манная крупа — 3 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Масло — 3 ст. л. для жарки

Способ приготовления

Если творог имеет зернистую консистенцию, разомните его с помощью блендера или пропустите через сито.

В глубокой емкости соедините творог, манку и сахар. Следом вбейте яйцо, хорошо перемешайте. Оставьте смесь на 15 минут (за это время крупа немного разбухнет).

Разогрейте масло в сковороде.

Сформируйте из творожной массы сырники, выложите их на сковороду и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Сырники готовы!

  • Время приготовления — 25 минут (ваши 10 минут);
  • калорийность — 269 ккал на 100 г.

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