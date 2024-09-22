Рецепт сырников из творога с манкой и без муки

Сырники — любимое многими блюдо, идеально подходящее для завтрака. Рассказываем, как пожарить сырники из творога с манкой без использования муки.

Ингредиенты

Творог (жирность по вкусу) — 300 г

Яйца — 1 шт.

Манная крупа — 3 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Масло — 3 ст. л. для жарки

Способ приготовления

Если творог имеет зернистую консистенцию, разомните его с помощью блендера или пропустите через сито.

В глубокой емкости соедините творог, манку и сахар. Следом вбейте яйцо, хорошо перемешайте. Оставьте смесь на 15 минут (за это время крупа немного разбухнет).

Разогрейте масло в сковороде.

Сформируйте из творожной массы сырники, выложите их на сковороду и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Сырники готовы!