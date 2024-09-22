Рецепт сырников из творога с манкой и без муки: идеальный завтрак
Сырники — любимое многими блюдо, идеально подходящее для завтрака. Рассказываем, как пожарить сырники из творога с манкой без использования муки.
Ингредиенты
- Творог (жирность по вкусу) — 300 г
- Яйца — 1 шт.
- Манная крупа — 3 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Масло — 3 ст. л. для жарки
Способ приготовления
Если творог имеет зернистую консистенцию, разомните его с помощью блендера или пропустите через сито.
В глубокой емкости соедините творог, манку и сахар. Следом вбейте яйцо, хорошо перемешайте. Оставьте смесь на 15 минут (за это время крупа немного разбухнет).
Разогрейте масло в сковороде.
Сформируйте из творожной массы сырники, выложите их на сковороду и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
Сырники готовы!
- Время приготовления — 25 минут (ваши 10 минут);
- калорийность — 269 ккал на 100 г.