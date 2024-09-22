Рецепты из тыквы: четыре вкусных и полезных блюд на осень

Рецепты из тыквы: 5 вкусных и полезных блюд на осень
В материале найдёте рецепты гарниров и десертов.
«Сезон тыквы в самом разгаре. Из неё можно приготовить не только крем-суп и гарнир в духовке, но и десерты, салаты и прочие вкусности. Поделюсь необычными рецептами из тыквы», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.
Как выбрать тыкву?
В основном в магазинах можно встретить три вида тыквы: крупноплодную, твердокорую и мускатную. Самой вкусной и сладкой считается последняя — по форме она похожа на большую грушу. Однако если вы не планируете готовить большие порции блюд, можно взять второй вид: эти плоды обычно небольшого размера.
При выборе тыквы обратите внимание, чтобы на кожуре не было вмятин и пятен. Хвостик должен быть подсохшим и не срезанным.
Кукурузный кекс с тыквой
Интересная альтернатива классическому кукурузному хлебу. Подавать его можно к мясу, омлету и даже в качестве самостоятельной закуски со взбитым маслом.
Ингредиенты:
- Жёлтая кукурузная мука — 150 г;
- Пшеничная мука — 150 г;
- Молотая корица — 1/2 ч. л;
- Разрыхлитель — 6 г;
- Молотый мускатный орех — 1/4 ч. л;
- Соль — 2–3 г;
- Сода — щепотка;
- Тыква очищенная — 500 г;
- Сметана — 25 г;
- Коричневый сахар — 65 г;
- Топлёное масло — 50 г;
- Яйца — 2 шт;
- Растительное масло — для смазывания.
Для взбитого масла:
- Масло сливочное охлаждённое — 120 г;
- Мёд — 2 ст. л;
- Соль морская — 1 ч. л;
- Молотая корица — 1/4 ч. л.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 160°C и застелите противень бумагой для выпечки;
- Очистите тыкву от кожуры, семечек и волокон. Разрежьте её на кусочки среднего размера, переложите на противень и отправьте в духовку. Запекайте 30–60 минут. Время будет варьироваться в зависимости от того, насколько крупными кусочками вы нарезали тыкву. Готовность тыквы можно проверить нажатием ложкой — если мякоть проминается, тыква готова;
- Увеличьте нагрев духовки до 200°C в режиме конвекции;
- В большой миске смешайте два вида муки, добавьте разрыхлитель. Туда же отправьте остальные сухие ингредиенты: корицу, мускатный орех, соль и соду. Просейте через сито пару раз, чтобы масса равномерно смешалась.
- Растопите сливочное масло в сотейнике или в микроволновке;
- В другой миске взбейте тыквенное пюре, сметану, коричневый сахар и растопленное масло. Постепенно добавляйте к массе по одному яйцу, продолжая взбивать;
- Хорошо перемешайте сухие ингредиенты с тыквенной массой, пока тесто не станет однородным;
- Смажьте маслом прямоугольную кексовую форму для выпечки, присыпьте бортики кукурузной крупой или полентой. Выложите тесто и выпекайте около 20–25 минут. Проверить готовность можно зубочисткой — она должна выходить из теста сухой;
- Пока хлеб с тыквой запекается, взбейте миксером в миске охлаждённое, нарезанное кубиками масло, мёд, соль и корицу. Взбивайте, пока консистенция не станет густой и пышной.
Дайте кукурузному хлебу немного остыть, нарежьте на квадраты и подавайте со взбитым маслом.
Тыквенная паста карбонара
Любителям итальянской кухни предлагаем разнообразить карбонару сезонным ингредиентом. Тыква придаст слегка сладковатый вкус блюду, которое, к слову, готовится всего около часа.
Ингредиенты:
- Тыква — 300 г;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Пармезан — 150 г;
- Яичные желтки — 3 шт;
- Спагетти — 450 г;
- Бекон — 200 г;
- Сливочное масло — 15 г;
- Перец, соль — по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 160°C и застелите противень бумагой для выпечки;
- Очистите тыкву от кожуры, достаньте семечки и волокна. Разрежьте плод на кусочки среднего размера, положите на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовку. Запекайте 50–60 минут, затем дайте тыкве полностью остыть;
- Натрите пармезан. Нарежьте бекон тонкими ломтиками, а чеснок — тонкими пластинками;
- Взбейте пюре из тыквы вместе с 2/3 натёртого пармезана и желтками. Поперчите, посолите и перемешайте;
- Налейте воду в кастрюлю, доведите до кипения и всыпьте пасту. Варите её до состояния альденте — по времени ориентируйтесь на инструкцию на упаковке. Слейте воду из кастрюли, оставив в ней около 1,5 стакана жидкости;
- Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло и на среднем огне обжарьте бекон и чеснок до хрустящей золотистой корочки;
- Выложите пасту в сковороду. Убавьте огонь и перемешайте;
- Выключите плиту. Выкладывайте к пасте по одной ложке тыквенного пюре, сразу же перемешивая. У вас должен получиться соус кремовой консистенции;
- Если соуса недостаточно, можно добавить немного «бульона» от пасты.
Подавайте блюдо в тарелках для пасты, посыпав оставшимся сыром и перцем.
Брауни с тыквой
Тыква хорошо сочетается со многими ингредиентами, и шоколад не исключение. Порадуйте домашних необычным двухслойным десертом: сверху будет тыквенный чизкейк, снизу — классический брауни. Красиво, вкусно и очень необычно.
Ингредиенты
Для брауни:
- Сливочное масло — 120 г;
- Шоколад тёмный 70–80% — 60 г;
- Ванильный экстракт — 1 ч. л;
- Растворимый кофе — 1/2 ч. л;
- Соль — 1/2 ч. л;
- Сахар — 150 г;
- Коричневый сахар — 50 г;
- Куриные яйца — 2 шт;
- Пшеничная мука — 60 г;
- Какао-порошок — 20 г.
Для чизкейка:
- Творожный сыр — 230 г;
- Куриное яйцо — 1 шт;
- Тыквенное пюре — 150 г;
- Сахар — 65 г;
- Пшеничная мука — 30 г;
- Соль — 1/2 ч. л;
- Ванильный экстракт — 1 ч. л;
- Кардамон молотый — щепотка;
- Гвоздика молотая — щепотка;
- Корица молотая — щепотка;
- Душистый перец молотый — щепотка;
- Чёрный перец молотый — щепотка.
Для эспрессо:
- Кофе — 2 ч. л;
- Вода — 50 мл;
- Сахар — 1 ч. л.
Для приготовления вам понадобится разборная кексовая форма размером 20 на 20 см или диаметром 20–24 см. В рецепте эспрессо варится в турке, но вы можете приготовить его также в кофемашине.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°С;
- Очистите тыкву от кожуры, достаньте семечки и волокна. Разрежьте плод на кусочки среднего размера, положите на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовку. Запекайте 30–60 минут. Время будет варьироваться в зависимости от того, насколько крупными кусочками вы нарезали тыкву;
- Сварите эспрессо: всыпьте в турку кофе и сахар, подержите в паре сантиметров над плитой — буквально 10 секунд, чтобы кофе подогрелся. Влейте воду, тщательно перемешайте и поставьте джезву на огонь. Как только жидкость закипит, уберите турку с огня, перемешайте и снова поставьте на огонь. После второго закипания уберите турку с плиты, накройте блюдцем и дайте настояться пять минут. Перелейте кофе в чашку;
- Растопите сливочное масло с шоколадом на водяной бане. Добавьте ванильный экстракт, эспрессо, соль и перемешайте силиконовой лопаткой;
- В большой миске перемешайте обычный и коричневый сахар. Влейте шоколадную смесь и взбейте венчиком. Добавляйте яйца по одному, не переставая взбивать. Всыпьте муку, какао и перемешайте лопаткой до однородной консистенции.
- В отдельной большой миске взбейте творожный сыр в течение двух минут;
- Добавьте к сыру яйцо, тыквенное пюре, сахар, муку, ваниль, соль и пряные специи. Взбейте всё до однородной массы;
- Вылейте тесто брауни в форму для выпечки. Распределите лопаткой, чтобы получился ровный слой. Сверху выложите тыквенную массу, также аккуратно распределяя. Слои не должны смешаться;
- Выпекайте десерт в течение 40–50 минут или до тех пор, пока оба слоя не застынут.
Дайте тыквенному брауни полностью остыть, нарежьте квадратиками и подавайте на стол, украсив ягодами или какао-порошком.
Ризотто с тыквой, шалфеем и сыром
У итальянского блюда есть множество вариаций, так почему бы не поэкспериментировать и не добавить в него тыкву?
Ингредиенты:
- Рис арборио — 230 г;
- Тыква — 100 г;
- Оливковое масло — 2 ст. л;
- Молотый мускатный орех — 1/4 ст. л;
- Свежий шалфей — 4 листочка;
- Репчатый лук — 50 г;
- Чеснок — 1-2 зубчика;
- Белое сухое вино (или куриный/овощной бульон) — 100 мл;
- Готовый овощной бульон — 500 г;
- Сыр пекорино романо — 30 г;
- Сливочное масло — 30 г;
- Рикотта — 100 г.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°C и застелите противень бумагой для выпечки;
- Очистите тыкву от кожуры, достаньте семечки и волокна. Разрежьте плод на кусочки среднего размера, положите на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовку. Запекайте 30–60 минут. Время будет варьироваться в зависимости от того, насколько крупными кусочками вы нарезали тыкву;
- Натрите сыр, измельчите шалфей, нашинкуйте репчатый лук и чеснок;
- Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте лук, чеснок, шалфей и молотый мускатный орех, обжаривайте примерно семь минут, периодически помешивая;
- Насыпьте в сковороду непромытый рис и активно перемешайте: зёрнышки должны полностью покрыться маслом. Влейте вино и готовьте, пока жидкость окончательно не выпарится;
- Немного убавьте огонь и влейте бульон в сковороду так, чтобы жидкость покрывала рис на 1 см. Периодически помешивайте и следите за огнём: бульон должен медленно выпариваться. Когда рис впитает жидкость, снова влейте немного бульона и перемешайте;
- Когда рис дойдёт до полуготовности, добавьте тёртый сыр, пюре из тыквы, сливочное масло и оставшийся шалфей. Готовьте, помешивая, в течение пяти минут. При необходимости долейте ещё немного бульона, чтобы получилась кремовая текстура. На этом этапе ризотто следует активно мешать, чтобы крахмал риса связал массу;
- Разложите ризотто по тарелкам. Сверху украсьте блюдо рикоттой и листьями шалфея.
Приятного аппетита!