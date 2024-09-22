Рецепты из тыквы: четыре вкусных и полезных блюд на осень

В материале найдёте рецепты гарниров и десертов.

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«Сезон тыквы в самом разгаре. Из неё можно приготовить не только крем-суп и гарнир в духовке, но и десерты, салаты и прочие вкусности. Поделюсь необычными рецептами из тыквы», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru.

Как выбрать тыкву?

В основном в магазинах можно встретить три вида тыквы: крупноплодную, твердокорую и мускатную. Самой вкусной и сладкой считается последняя — по форме она похожа на большую грушу. Однако если вы не планируете готовить большие порции блюд, можно взять второй вид: эти плоды обычно небольшого размера.

При выборе тыквы обратите внимание, чтобы на кожуре не было вмятин и пятен. Хвостик должен быть подсохшим и не срезанным.

Кукурузный кекс с тыквой

Интересная альтернатива классическому кукурузному хлебу. Подавать его можно к мясу, омлету и даже в качестве самостоятельной закуски со взбитым маслом.

Ингредиенты:

Жёлтая кукурузная мука — 150 г;

Пшеничная мука — 150 г;

Молотая корица — 1/2 ч. л;

Разрыхлитель — 6 г;

Молотый мускатный орех — 1/4 ч. л;

Соль — 2–3 г;

Сода — щепотка;

Тыква очищенная — 500 г;

Сметана — 25 г;

Коричневый сахар — 65 г;

Топлёное масло — 50 г;

Яйца — 2 шт;

Растительное масло — для смазывания.

Для взбитого масла:

Масло сливочное охлаждённое — 120 г;

Мёд — 2 ст. л;

Соль морская — 1 ч. л;

Молотая корица — 1/4 ч. л.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 160°C и застелите противень бумагой для выпечки; Очистите тыкву от кожуры, семечек и волокон. Разрежьте её на кусочки среднего размера, переложите на противень и отправьте в духовку. Запекайте 30–60 минут. Время будет варьироваться в зависимости от того, насколько крупными кусочками вы нарезали тыкву. Готовность тыквы можно проверить нажатием ложкой — если мякоть проминается, тыква готова; Увеличьте нагрев духовки до 200°C в режиме конвекции; В большой миске смешайте два вида муки, добавьте разрыхлитель. Туда же отправьте остальные сухие ингредиенты: корицу, мускатный орех, соль и соду. Просейте через сито пару раз, чтобы масса равномерно смешалась. Растопите сливочное масло в сотейнике или в микроволновке; В другой миске взбейте тыквенное пюре, сметану, коричневый сахар и растопленное масло. Постепенно добавляйте к массе по одному яйцу, продолжая взбивать; Хорошо перемешайте сухие ингредиенты с тыквенной массой, пока тесто не станет однородным; Смажьте маслом прямоугольную кексовую форму для выпечки, присыпьте бортики кукурузной крупой или полентой. Выложите тесто и выпекайте около 20–25 минут. Проверить готовность можно зубочисткой — она должна выходить из теста сухой; Пока хлеб с тыквой запекается, взбейте миксером в миске охлаждённое, нарезанное кубиками масло, мёд, соль и корицу. Взбивайте, пока консистенция не станет густой и пышной.

Дайте кукурузному хлебу немного остыть, нарежьте на квадраты и подавайте со взбитым маслом.

Тыквенная паста карбонара

Любителям итальянской кухни предлагаем разнообразить карбонару сезонным ингредиентом. Тыква придаст слегка сладковатый вкус блюду, которое, к слову, готовится всего около часа.

Ингредиенты:

Тыква — 300 г;

Чеснок — 3 зубчика;

Пармезан — 150 г;

Яичные желтки — 3 шт;

Спагетти — 450 г;

Бекон — 200 г;

Сливочное масло — 15 г;

Перец, соль — по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 160°C и застелите противень бумагой для выпечки; Очистите тыкву от кожуры, достаньте семечки и волокна. Разрежьте плод на кусочки среднего размера, положите на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовку. Запекайте 50–60 минут, затем дайте тыкве полностью остыть; Натрите пармезан. Нарежьте бекон тонкими ломтиками, а чеснок — тонкими пластинками; Взбейте пюре из тыквы вместе с 2/3 натёртого пармезана и желтками. Поперчите, посолите и перемешайте; Налейте воду в кастрюлю, доведите до кипения и всыпьте пасту. Варите её до состояния альденте — по времени ориентируйтесь на инструкцию на упаковке. Слейте воду из кастрюли, оставив в ней около 1,5 стакана жидкости; Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло и на среднем огне обжарьте бекон и чеснок до хрустящей золотистой корочки; Выложите пасту в сковороду. Убавьте огонь и перемешайте; Выключите плиту. Выкладывайте к пасте по одной ложке тыквенного пюре, сразу же перемешивая. У вас должен получиться соус кремовой консистенции; Если соуса недостаточно, можно добавить немного «бульона» от пасты.

Подавайте блюдо в тарелках для пасты, посыпав оставшимся сыром и перцем.

Брауни с тыквой

Тыква хорошо сочетается со многими ингредиентами, и шоколад не исключение. Порадуйте домашних необычным двухслойным десертом: сверху будет тыквенный чизкейк, снизу — классический брауни. Красиво, вкусно и очень необычно.

Ингредиенты

Для брауни:

Сливочное масло — 120 г;

Шоколад тёмный 70–80% — 60 г;

Ванильный экстракт — 1 ч. л;

Растворимый кофе — 1/2 ч. л;

Соль — 1/2 ч. л;

Сахар — 150 г;

Коричневый сахар — 50 г;

Куриные яйца — 2 шт;

Пшеничная мука — 60 г;

Какао-порошок — 20 г.

Для чизкейка:

Творожный сыр — 230 г;

Куриное яйцо — 1 шт;

Тыквенное пюре — 150 г;

Сахар — 65 г;

Пшеничная мука — 30 г;

Соль — 1/2 ч. л;

Ванильный экстракт — 1 ч. л;

Кардамон молотый — щепотка;

Гвоздика молотая — щепотка;

Корица молотая — щепотка;

Душистый перец молотый — щепотка;

Чёрный перец молотый — щепотка.

Для эспрессо:

Кофе — 2 ч. л;

Вода — 50 мл;

Сахар — 1 ч. л.

Для приготовления вам понадобится разборная кексовая форма размером 20 на 20 см или диаметром 20–24 см. В рецепте эспрессо варится в турке, но вы можете приготовить его также в кофемашине.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°С; Очистите тыкву от кожуры, достаньте семечки и волокна. Разрежьте плод на кусочки среднего размера, положите на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовку. Запекайте 30–60 минут. Время будет варьироваться в зависимости от того, насколько крупными кусочками вы нарезали тыкву; Сварите эспрессо: всыпьте в турку кофе и сахар, подержите в паре сантиметров над плитой — буквально 10 секунд, чтобы кофе подогрелся. Влейте воду, тщательно перемешайте и поставьте джезву на огонь. Как только жидкость закипит, уберите турку с огня, перемешайте и снова поставьте на огонь. После второго закипания уберите турку с плиты, накройте блюдцем и дайте настояться пять минут. Перелейте кофе в чашку; Растопите сливочное масло с шоколадом на водяной бане. Добавьте ванильный экстракт, эспрессо, соль и перемешайте силиконовой лопаткой; В большой миске перемешайте обычный и коричневый сахар. Влейте шоколадную смесь и взбейте венчиком. Добавляйте яйца по одному, не переставая взбивать. Всыпьте муку, какао и перемешайте лопаткой до однородной консистенции. В отдельной большой миске взбейте творожный сыр в течение двух минут; Добавьте к сыру яйцо, тыквенное пюре, сахар, муку, ваниль, соль и пряные специи. Взбейте всё до однородной массы; Вылейте тесто брауни в форму для выпечки. Распределите лопаткой, чтобы получился ровный слой. Сверху выложите тыквенную массу, также аккуратно распределяя. Слои не должны смешаться; Выпекайте десерт в течение 40–50 минут или до тех пор, пока оба слоя не застынут.

Дайте тыквенному брауни полностью остыть, нарежьте квадратиками и подавайте на стол, украсив ягодами или какао-порошком.

Ризотто с тыквой, шалфеем и сыром

У итальянского блюда есть множество вариаций, так почему бы не поэкспериментировать и не добавить в него тыкву?

Ингредиенты:

Рис арборио — 230 г;

Тыква — 100 г;

Оливковое масло — 2 ст. л;

Молотый мускатный орех — 1/4 ст. л;

Свежий шалфей — 4 листочка;

Репчатый лук — 50 г;

Чеснок — 1-2 зубчика;

Белое сухое вино (или куриный/овощной бульон) — 100 мл;

Готовый овощной бульон — 500 г;

Сыр пекорино романо — 30 г;

Сливочное масло — 30 г;

Рикотта — 100 г.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C и застелите противень бумагой для выпечки; Очистите тыкву от кожуры, достаньте семечки и волокна. Разрежьте плод на кусочки среднего размера, положите на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовку. Запекайте 30–60 минут. Время будет варьироваться в зависимости от того, насколько крупными кусочками вы нарезали тыкву; Натрите сыр, измельчите шалфей, нашинкуйте репчатый лук и чеснок; Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте лук, чеснок, шалфей и молотый мускатный орех, обжаривайте примерно семь минут, периодически помешивая; Насыпьте в сковороду непромытый рис и активно перемешайте: зёрнышки должны полностью покрыться маслом. Влейте вино и готовьте, пока жидкость окончательно не выпарится; Немного убавьте огонь и влейте бульон в сковороду так, чтобы жидкость покрывала рис на 1 см. Периодически помешивайте и следите за огнём: бульон должен медленно выпариваться. Когда рис впитает жидкость, снова влейте немного бульона и перемешайте; Когда рис дойдёт до полуготовности, добавьте тёртый сыр, пюре из тыквы, сливочное масло и оставшийся шалфей. Готовьте, помешивая, в течение пяти минут. При необходимости долейте ещё немного бульона, чтобы получилась кремовая текстура. На этом этапе ризотто следует активно мешать, чтобы крахмал риса связал массу; Разложите ризотто по тарелкам. Сверху украсьте блюдо рикоттой и листьями шалфея.

Приятного аппетита!