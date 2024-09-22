Эксперты рассказали, как выбрать вкусную и полезную тыкву

Тыква – признак изобилия на столе. Оранжевые плоды богаты витаминами и микроэлементами. Как не ошибиться при выборе тыкв, подсказали эксперты из Роскачества.

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Старайтесь выбрать зрелый плод с плотной коркой и высохшим хвостиком без повреждений. Размер и цвет, как уверяют эксперты, не влияют на вкусовые качества.

Для запекания и овощного рагу подойдет крупная тыква, для супов – твердокорая.

Самой вкусной считается мускатная тыква. Она прекрасно подойдет для десертов, а ее в мякоти находится 11,5% сахаров.

В тыкве содержатся много каротина и пектина и такие микроэлементы как фосфор, кальций и калий.

В семенах тыквы – растительные белки и жиры. Храниться тыква может до года, а полезные свойства при этом не теряются.

Есть тыкву можно как в сыром виде, так и в обработанном – в качестве маринада, начинки для выпечки и каши.

Также можно сделать сок из тыквы. Он обладает седативным эффектом.