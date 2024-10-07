Как планирование питания влияет на привычки и стиль жизни

Сегодня вечная спешка, плотный график и нехватка времени вынуждают людей прибегать к быстрым перекусам вместо полноценных приемов пищи. О том, как планирование питания может улучшить здоровье и качество жизни рассказала Рамблеру шеф-повар, шеф-кондитер, фуд-блогер Маша Шелушенко.

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Система планирования питания помогает не только сформировать здоровые привычки: отказаться от нездоровых перекусов в пользу регулярного приема пищи, но и не тратить время на придумывание «что поесть» и экономить на покупке лишних продуктов. Однако, сколько раз попытки сделать планирование питания привычкой разбивались о суровую реальность? Маша Шелушенко Шеф-повар, шеф-кондитер, фуд-блогер

С чего начать подготовку

Меню запланировали, продукты купили, но нет сил или настроения готовить после тяжелого рабочего дня. Или начали готовить, но получилось так себе. Или же хочется поэкспериментировать, но поиск нового рецепта превращает идею в пытку. Проще заказать, не так ли? Чтобы сделать процесс планирования более простым и эффективным, нужна система: системное составление меню, системная закупка, системные заготовки.

Система, которая упростит жизнь

Заранее продумайте меню на неделю-две;

Закупите все необходимые продукты: закупка оптом намного дешевле;

Чтобы продлить срок годности продуктов и ускорить работу на кухне — сделайте заготовки (полуфабрикаты) на неделю-две.

Самые популярные заготовки, которые здорово экономят время: бульон, сырники, полуфабрикаты из курицы (филе в разных маринадах, шницели, котлеты, колбаски, фрикадельки, ножки и крылья в различных соусах), полуфабрикаты из мяса (ростбиф, буженина, томленая говядина, маринованное мясо), полуфабрикаты из рыбы (стейки-бабочки, слабосоленая рыба, тефтели, риет).

Что-то можно заморозить, что-то порезать или сварить и хранить в холодильнике, чтобы потом просто достать и пожарить, разогреть и собрать по принципу конструктора.

Принцип конструктора — это когда мы используем одну заготовку на завтрак, обед и ужин. Например, если в заготовках есть томленая говядина, на завтрак можно собрать с ней брускетту, на обед — суп, а на ужин приготовить пасту.

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Такой подход существенно сэкономит время — потратив один день на заготовки, все последующие дни вы будете готовить завтраки-обеды-ужины всего за 5-10-15 минут, вместо готовки с нуля. А освободившееся время сможете посвятить тому, что раньше было «некогда»: изучению языков, занятию спортом, чтению той самой книги, о которой давно мечтали, отдыху, в конце-концов. Кроме того, такая система позволяет сократить расходы на еду на 30-40% — как раз за счет отказа от доставок и спонтанных покупок.