Эксперты назвали самый полезный рис

Рис является одним из самых востребованных злаков в мире. Такой титул он получил благодаря питательным свойствам и отличной совместимости с другими ингредиентами.

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Он не только восполняет энергозатраты, но еще и служит важным источником углеводов, белков, минералов и к тому же содержит мало жиров.

Самый распространенный вид – шлифованный белый. Именно он чаще всего встречается в магазинах. Но полностью полезным его нельзя назвать, ведь чем больше обрабатывают зерно, тем меньше в нем остается полезных веществ. Зато его можно долго хранить.

Следующий вид – бурый, или коричневый. Тот же, что и предыдущий, но процесс обработки касается только снятия кожуры, отрубная оболочка сохраняется. Содержит витамины В1, В6, РР, марганец, фосфор, магний, селен, медь, аминокислоты, клетчатку.

Он благоприятно влияет на кровообращение, сосуды, уровень глюкозы, выведение токсинов, на пищеварительную систему, а также на здоровье кожи, волос, глаз, сердца, легких, мозга и нервной системы. Этот вид прекрасно подходит для диабетиков. Однако такой рис гораздо дольше готовится.

Идеальный для гарнира - золотистый вид. Техника его обработки сочетает в себе очистку паром, сушку и шлифовку. Из-за всех этих процессов зерна становятся немного прозрачными и меняют цвет на желтоватый. Он полезнее белого, так как в нем сохраняется до 80 % полезных веществ отрубевой оболочки. После варки рис имеет свойства белеть. Его нужно готовить не менее 30 минут, сообщает портал "Здоровое питание".

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