Рецепт сырников из творога без сахара в духовке: ПП-лакомство на 160 ккал
Сырники из творога без сахара — это вкусная альтернатива любимому многими угощению. Рассказываем, как испечь ПП-сырники в духовке.
Ингредиенты
- Творог 5% — 350 г;
- Яйца С0 или С1 — 1 шт;
- Ванилин — на кончике ножа;
- Курага — 30 г.
Способ приготовления
Курагу залейте кипятком, оставьте на 5 минут, затем мелко нарежьте.
В глубокой миске соедините творог и ванилин.
Разбейте яйцо, отделите желток от белка. Желток добавьте к творогу, а белок перелейте в отдельную емкость.
С помощью миксера взбейте белок до состояния пышной пены с твердыми пиками.
Вмешайте белковую пену в творог до однородности. Затем добавьте курагу и снова перемешайте.
Распределите творожную массу по силиконовым формочкам.
Поставьте сырники в духовку и выпекайте полчаса на 180 градусах.
ПП-сырники готовы!
- Калорийность — 160 ккал;
- время приготовления — 40 минут.
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