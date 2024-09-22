Рецепт сырников из творога без сахара в духовке

Сырники из творога без сахара — это вкусная альтернатива любимому многими угощению. Рассказываем, как испечь ПП-сырники в духовке.

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Ингредиенты

Творог 5% — 350 г;

Яйца С0 или С1 — 1 шт;

Ванилин — на кончике ножа;

Курага — 30 г.

Способ приготовления

Курагу залейте кипятком, оставьте на 5 минут, затем мелко нарежьте.

В глубокой миске соедините творог и ванилин.

Разбейте яйцо, отделите желток от белка. Желток добавьте к творогу, а белок перелейте в отдельную емкость.

С помощью миксера взбейте белок до состояния пышной пены с твердыми пиками.

Вмешайте белковую пену в творог до однородности. Затем добавьте курагу и снова перемешайте.

Распределите творожную массу по силиконовым формочкам.

Поставьте сырники в духовку и выпекайте полчаса на 180 градусах.

ПП-сырники готовы!

Калорийность — 160 ккал;

время приготовления — 40 минут.

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