Лечо из красного перца в томатном соке: закуска на зиму

Самым популярным ингредиентом для зимних заготовок по праву можно считать сладкий болгарский перец. Он делает закуски ароматными и насыщенными. Вот как легко можно приготовить вкусное лечо на зиму.

Возьмите литр томатного сока, 1,5 кг сладкого перца, 100 мл уксуса 9%, 150 г сахара, 1,5 столовой ложки соли, пять зубчиков чеснока.

В кастрюлю с толстым дном влейте томатный сок, поставьте на огонь и доведите до кипения. Можете использовать самостоятельно выжатый из помидоров томатный сок, но с «магазинным» лечо получается вкуснее.

Перец нарежьте продольно на четыре-шесть кусочков. Чеснок очистите и нарежьте зубчики на небольшие пластинки.

Добавьте соль, сахар, уксус, перец и чеснок во вскипевший томатный сок. Проварите все около 20 минут, помешивая. Не переваривайте перец.

Когда перец дойдет до нужной кондиции, выключите огонь и перелейте лечо в стерильные банки. Закрутите ошпаренные кипятком крышки. После остывания храните лечо в холодильнике либо при комнатной температуре в темноте.

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