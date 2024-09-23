Рецепт для похудения: жареные пельмени

Простой, вкусный и сытный ужин можно приготовить за 20 минут из жареных пельменей со сметаной. Отличное блюдо на скорую руку порадует вашу семью и не навредит фигуре — всего 166 ккал на 100 г.

На две порции возьмите 350 г готовых пельменей, 100 г сметаны, 300 мл воды, 20 г растительного масла, соль и специи сухие по вкусу.

Сковороду разогрейте до горячего состояния и выложите на нее полуфабрикат, предварительно добавив немного растительного масла. Лучше брать замороженные пельмени и обжаривать их с двух сторон до золотистости.

Тем временем в стакане смешайте сметану с водой и добавьте соли со специями. Соус влейте к пельменям, доведите все до кипения и накройте крышкой. Готовьте все на небольшом огне около 15 минут. Блюдо готово!

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