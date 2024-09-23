Аджика по-аджарски: из помидоров и чеснока с пряными травами
Большинство рецептов аджики пришло в различные кухни мира с Кавказа. В каждой местности там готовят аджику по своему, неповторимому рецепту. Чтобы лучше оценить вкусовое разнообразие национальной кухни, приготовьте аджику по-аджарски из помидоров и чеснока с пряными травами.
Ингредиенты:
- жгучий перец — 1,5 кг;
- томаты — 0,5 кг;
- чеснок — 0,5 кг;
- зерна кориандра — 1 ст. л.;
- кинза свежая — 0,5 кг;
- укроп свежий — 50 г;
- базилик свежий фиолетовый — 50 г;
- соль — 1 ст.
Стручки жгучего перца разрезать вдоль, удалить плодоножку и семена. Вялить в электросушилке до полуготовности. Помидоры, чеснок, зелень подготовить к переработке и измельчить в блендере. Добавить в смесь толченые в ступке зерна кориандра и соль, перемешать и разложить по банкам. Готовую аджику по-аджарски из помидоров и чеснока хранить в холодильнике, закрыв полиэтиленовыми крышками.
- Калорийность на 100 г: 59 ккал.
- БЖУ: 1,0/3,7/5,8.
- Время приготовления: 1 день.