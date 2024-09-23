Рецепт классического паштета из куриной печени

Этот рецепт паштета из куриной печени сочетает простоту и насыщенный вкус. Блюдо подходит для закусок и перекусов, а также легко готовится в домашних условиях. А еще паштет можно намазать на хлеб. Попробуйте повторить наш рецепт.

Ингредиенты

Печень курицы — 500 г

Масло подсолнечное — 2 ст. л. (пойдет на жарку)

Луковица — 1 шт.

Морковка — 1 шт.

Сливочное масло — 100 г

Сливки 20% — 100 мл

Соль, приправы, перец — по вашему вкусу

Способ приготовления

Хорошенько помойте куриную печень, уберите ее прожилки. Лук и морковку нарубите на небольшие кубики.

Разогрейте растительное масло и обжарьте куриную печень на сковороде около 7–10 минут до готовности.

В другой емкости жарьте лук и морковку, пока они не пожелтеют.

Соедините все ингредиенты в блендере или комбайне, отправьте туда же сливочное масло, сливки, специи, поперчите и посолите. Измельчите до однородности.

Переложите паштет в контейнер и оставьте его охлаждаться в холодильнике на два часа перед подачей.

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