Рецепт классического паштета из куриной печени

Классический паштет из куриной печени: вкусная намазка своими руками
Этот рецепт паштета из куриной печени сочетает простоту и насыщенный вкус. Блюдо подходит для закусок и перекусов, а также легко готовится в домашних условиях. А еще паштет можно намазать на хлеб. Попробуйте повторить наш рецепт.
Ингредиенты
- Печень курицы — 500 г
- Масло подсолнечное — 2 ст. л. (пойдет на жарку)
- Луковица — 1 шт.
- Морковка — 1 шт.
- Сливочное масло — 100 г
- Сливки 20% — 100 мл
- Соль, приправы, перец — по вашему вкусу
Способ приготовления
Хорошенько помойте куриную печень, уберите ее прожилки. Лук и морковку нарубите на небольшие кубики.
Разогрейте растительное масло и обжарьте куриную печень на сковороде около 7–10 минут до готовности.
В другой емкости жарьте лук и морковку, пока они не пожелтеют.
Соедините все ингредиенты в блендере или комбайне, отправьте туда же сливочное масло, сливки, специи, поперчите и посолите. Измельчите до однородности.
Переложите паштет в контейнер и оставьте его охлаждаться в холодильнике на два часа перед подачей.
Полезные советы:
- Паштет хорошо сочетается с поджаренными хлебцами.
- Для более мягкой текстуры добавьте чуть больше сливок.