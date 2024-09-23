Рецепт закуски «Тещин язык» из кабачков и перцев

Готовим закуску «Тещин язык» из кабачков и перцев: обжигающе вкусно
Закуска «Тещин язык» из кабачков — жгучее угощение для гурманов. Делимся пошаговым рецептом острой заготовки.
Ингредиенты
- Кабачки — 3 кг
- Помидоры — 3 кг
- Перец болгарский сладкий — 5 шт.
- Перец острый — 1-2 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Масло растительное — 250 мл
- Уксус 9% — 100 мл
- Сахар — 2–3 ст. л.
- Соль — 1,5–2 ст. л.
Способ приготовления
Простерилизуйте банки и крышки.
Измельчите томаты и сладкие перцы (сердцевины удалите), проверните через мясорубку. Перелейте пюре во вместительную кастрюлю, поставьте на огонь, вскипятите.
Кабачки нарежьте полукружиями. Чесночные зубчики нарежьте кубиками. Измельчите острый перец, вычистив семена.
Всыпьте в пюре кабачки, посолите, добавьте сахар и масло, готовьте полчаса.
Выложите в пюре жгучий перец и чесночные кубики, готовьте пять минут.
Вмешайте уксус, дождитесь, пока смесь закипит, и снимите с огня.
Выложите закуску в банки. Плотно закройте или закатайте.
Угощение готово!
Время приготовления — 1 час.