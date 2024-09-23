Рецепт закуски «Тещин язык» из кабачков и перцев

Закуска «Тещин язык» из кабачков — жгучее угощение для гурманов. Делимся пошаговым рецептом острой заготовки.

Ингредиенты

Кабачки — 3 кг

Помидоры — 3 кг

Перец болгарский сладкий — 5 шт.

Перец острый — 1-2 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Масло растительное — 250 мл

Уксус 9% — 100 мл

Сахар — 2–3 ст. л.

Соль — 1,5–2 ст. л.

Способ приготовления

Простерилизуйте банки и крышки.

Измельчите томаты и сладкие перцы (сердцевины удалите), проверните через мясорубку. Перелейте пюре во вместительную кастрюлю, поставьте на огонь, вскипятите.

Кабачки нарежьте полукружиями. Чесночные зубчики нарежьте кубиками. Измельчите острый перец, вычистив семена.

Всыпьте в пюре кабачки, посолите, добавьте сахар и масло, готовьте полчаса.

Выложите в пюре жгучий перец и чесночные кубики, готовьте пять минут.

Вмешайте уксус, дождитесь, пока смесь закипит, и снимите с огня.

Выложите закуску в банки. Плотно закройте или закатайте.

Угощение готово!

Время приготовления — 1 час.