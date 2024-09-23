Агроном дал советы, как сохранить до весны лук и чеснок

Осень — пора заготовок. Запасы на зиму делают не только дачники. Многие горожане в сентябре-октябре приобретают овощи оптом на всю зиму. Это намного дешевле, чем покупать маленькими порциями в течение года.

Заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия, почетный работник АПК РФ агроном Алексей Мармулев поделился с новосибирцами секретами хранения лука и чеснока.

"Важно хранить эти корнеплоды в сухом месте, — говорит Алексей Мармулев. — Влага способствует размножению луковой мухи. Поэтому во влажном помещении лук не продержится и 1-2 месяцев".

Алексей Мармулев советует снять с луковиц шелуху, которая плохо держится, но ни в коем случае не очищать корнеплод от «рубашек», которые сидят плотно. В этом виде лук нужно просушить, разместив в один слой, а затем запаковать в небольшие полотняные мешки и, по возможности, подвесить в сухом темном помещении.

Наши бабушки хранили лук в старых чулках, а наиболее искусные сплетали хвостики луковиц в косичку. Упакованный таким образом лук подвешивали на чердаке или за печкой — там, где всегда сухо. Однако в городской квартире такие украшения интерьера вряд ли будут уместны. Поэтому агроном советует просто поместить запас в сухое место.

Чеснок можно просто сложить в стеклянные банки, но не накрывать их крышками, а завязать тканью. Банки можно поставить в погреб, но только если, опять же, в хранилище сухой микроклимат. По этой причине большинство погребов не подходят для хранения лука и чеснока.

"Выбрать место как можно суше и прохладнее", — дает Алексей Мармулев универсальный совет по хранению запасов.

Читайте также: новосибирский агроном рассказал о правилах хранения капусты. Агроном — о рисках урожая второго хлеба в Новосибирской области.