Эксперт дала советы, как определить качество пельменей

Определить качество мяса замороженных пельменей можно при варке, заявила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что в случае наличия бактерий из группы кишечной палочки при термической обработке появится неприятный запах.

К сожалению, качество мяса по внешнему виду замороженных пельменей определить нельзя. Больше шансов определить качество уже сваренных пельменей — по запаху или цвету. Несвежее мясо с возможным наличием бактерий из группы кишечной палочки может также дать неприятный запах при варке — пахнет протухшим бульоном, — пояснила биолог.

Лялина отметила, что испорченное несвежее мясо иногда имеет землистый или серо-коричневый цвет. Но, предупредила она, такой оттенок может возникнуть из-за добавления соевого белка, который используют для удешевления пельменей.

Испорченное несвежее мясо может быть землистого, серо-коричневого цвета, но это большая редкость. Кроме того, так может реагировать и соевый белок, который добавляют в пельмени для их удешевления, — добавила Лялина.

Ранее стало известно, что отец четырех детей, которые умерли после отравления пельменями в Красноярском крае, принял лекарство, когда почувствовал недомогание. Сначала плохо себя почувствовали дети, затем родители. Последние пришли в сознание, их будут допрашивать.