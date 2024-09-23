Рецепт для похудения: капуста со сливками

Необыкновенный и простой ужин на скорую руку может получиться из обычной капусты со сливками. Блюдо имеет мягкий, нежный вкус и совсем не вредит фигуре — всего 106 ккал на 100 г.

На шесть порций возьмите килограмм капусты, 150 мл сливок, 50 г сливочного масла, сухие специи по вкусу и 0,5 чайной ложки соли.

Кочан капусты нарежьте кусочками среднего размера. Можете выбрать любую форму нарезки. Растопите на горячей сковороде сливочное масло и выложите капусту.

Обжарьте капусту около пяти — семи минут. Не забывайте помешивать ее. Влейте к капусте сливки. Все потушите, не накрывая крышкой, до мягкости. Если капуста не готова, а сливки выпарились, добавьте сливки. За несколько минут до готовности отправьте к капусте перец, соль и специи. Блюдо готово!

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