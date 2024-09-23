В Роскачестве раскрыли, чем опасны магазинные пельмени

Магазинные пельмени могут быть опасными из-за содержания бактерий, поделилась с Пятым каналом эксперт Роскачества Наталья Завьялова. По ее словам, такие полуфабрикаты могут серьезно навредить здоровью.

Нам встретились и кишечная палочка, и сальмонеллы, и листерии, и в принципе повышенная общая микробная обсемененность, — подчеркнула Завьялова.

Она отметила, что у любителей пельменей есть два варианта избежать проблем при покупке продукта. Первый — не приобретать этот полуфабрикат совсем, второй — варить его как минимум 10 минут.

Ранее Роскачество изучило 20 брендов торговых марок пельменей, опираясь на 587 показателей. По итогам проверки ни один бренд не смог стать претендентом на российский знак качества.

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова добавила, что кишечная палочка и сальмонелла, которые часто обнаруживаются в пельменях, могут вызвать у людей тяжелую бактериальную инфекцию со сложным течением.

Ранее женщина, в семье которой четверо детей умерли от отравления, на первом допросе заявила, что не добавляла посторонних веществ при приготовлении пельменей. При этом она добавила, что в какой-то момент дети сами сварили себе пельмени.