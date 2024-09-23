Повар подсказала, какие ингредиенты лучше убрать из котлет

Вкусные и нежные котлеты получаются, если в них не добавлять два популярных ингредиента. Многие хозяйки портят мясное блюдо этими компонентами.

В первую очередь откажитесь от сливок и молока в составе котлет. На первый взгляд может показаться, что молочные продукты делают блюдо нежным и сочным, но мясной и молочный белок «не дружат», поэтому котлеты получатся сухими и невкусными.

Также не добавляйте куриные яйца. Многие хозяйки и так отказались от этой идеи. Куриные яйца делают блюдо сухим и жестким.

Вместо этих ингредиентов добавляйте хлеб и хорошо вымешивайте заготовку, рассказала повар Юлия Архипова «Белновостям».

Ранее сообщалось, что из яблок и творога может получиться отличный десерт. Он точно станет главным героем на столе во время чаепития. При этом блюдо не требует добавления сахара и муки. Готовится оно быстро. Такое творожное суфле имеет легкую воздушную текстуру и изумительный вкус. Творог в нем не ощущается.

До этого NEWS.ru пошагово рассказал, как приготовить идеальные оладьи. Это блюдо — сытное и в меру сладкое угощение с приятной текстурой, которое идеально подойдет для завтрака. Для его приготовления понадобятся кефир, мука, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и сода.