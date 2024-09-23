Нутрициолог рассказал, в чем польза чая матча

Мы и сами не заметили, как матча по популярности почти обогнал кофе. По крайней мере, в крупных городах, где без кофеина обойтись крайне непросто. Порошковый зеленый чай в этой ситуации оказывается более полезным напитком, а почему — нам рассказал нутрициолог Анатолий Буряк.

Вы улучшите работу мозга

Как и чистый кофе, чай матча содержит большое количество кофеина — целый грамм в одной ложке. По словам нашего эксперта, одной чашки с утра будет достаточно, чтобы запустить работу мозга на полную.

Анатолий: «В матче есть вещество теанин, что помогает кофеину лучше усваиваться. Кофе этим похвастаться не может».

Единственный момент — не стоит увлекаться матчей в течение дня.

Снижается риск развития опухолей

Нельзя не отметить, что содержание катехинов в матче значительно снижает риск развития раковых опухолей. Пусть на сто процентов чай не защитит от страшной болезни, тем не менее регулярное употребление этого напитка поможет улучшить сопротивляемость организма. Особенно хорошо порошковый чай работает против опухолей в толстой кишке и в мочевом пузыре.

Снижение веса

Анатолий: «Матча не может заменить полноценный прием пищи, но этот чай довольно густой и насыщенный, что на некоторое время снизит аппетит».

В матче содержится необходимая всем нам клетчатка, а достаточное количество клетчатки позволит не испытывать проблем с пищеварением. Чтобы усилить эффект от чая, откажитесь от сахара в чае.

Вы улучшите состояние зубов

Приятный бонус от употребления матчи — избавлений от проблем с развитием бактерий в полости рта. Все дело в том, что чай обладает антибактериальными свойствами.

Анатолий: «Чашка или две в день избавят от кровоточивости десен, этот момент проверен на многих моих пациентах».

Помимо прочего, матча не окрашивает зубы как кофе, а значит, можно не тратиться на отбеливающие средства.