Как правильно варить булгур: секреты приготовления и три рецепта

Диетолог также раскрыла главные преимущества крупы для здоровья.

© Чемпионат.com

Булгур может стать важной частью сбалансированного рациона. Вместе с экспертом разберёмся, как правильно его варить и использовать в блюдах.

Отличия булгура от других круп

«Булгур — крупа, полученная из твёрдых сортов пшеницы. Это своеобразный полуфабрикат, который подвергают воздействию пара, высушивают и измельчают», - Ксения Селезнёва, врач-диетолог, к. м. н., руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра (ЕМС).

Булгур отличается от других круп своим характерным вкусом и текстурой. В отличие от, например, риса или гречки, он обладает ореховым привкусом и более рассыпчатой консистенцией после приготовления. Его часто используют в качестве гарнира, основного блюда или ингредиента в салатах и закусках. В отличие от пшена или ячменя, эта крупа готовится быстрее.

Подготовка булгура перед варкой

Перед варкой булгур нужно промыть под холодной водой. Это позволит удалить пыль, загрязнения и остатки, оставшиеся на крупе после производства. Используйте для удобства сито или дуршлаг.

Некоторые предпочитают заваривать булгур перед варкой: заливают крупу кипятком и оставляют на 15-20 минут. Такой способ позволяет ускорить процесс приготовления.

Правила варки булгура

Для варки крупы используется пропорция 2:1 — на один стакан булгура нужно добавить два стакана воды. Пропорции могут немного варьироваться в зависимости от желаемой консистенции. Если хотите более рассыпчатую текстуру, используйте меньше воды, если более мягкую — немного больше.

Что касается времени приготовления булгура, то это зависит от его размера и степени помола. Обычно варка занимает 10-15 минут.

После закипания воды уменьшите огонь до среднего и накройте кастрюлю крышкой. Периодически помешивайте крупу, чтобы она не прилипала ко дну кастрюли. Проверьте готовность булгура, попробовав его на вкус — он должен быть мягким, но при этом сохранять свою форму и не разваливаться.

После варки дайте крупе настояться под крышкой ещё пять минут, чтобы она полностью впитала воду и стала более рассыпчатой.

Разнообразные рецепты с использованием булгура

Булгур можно использовать в качестве гарнира, основного блюда или как ингредиент для салата.

Булгур с овощами

Ингредиенты:

булгур — 1 стакан;

вода — 2 стакана;

средняя луковица — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

красный перец — 1 шт.;

цукини (или кабачок) — 1 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

оливковое масло — 2-3 ст. л.;

соль и перец — по вкусу;

свежая зелень для подачи.

Приготовление:

Промойте булгур под холодной проточной водой. Очистите и нарежьте лук небольшими кубиками. Морковь натрите на тёрке, а перец и цукини нарежьте соломкой. В глубокой сковороде или кастрюле нагрейте оливковое масло. Добавьте лук и обжарьте его до прозрачности в течение примерно 3-4 минут. Добавьте морковь, перец и цукини, продолжайте обжаривать ещё 5-7 минут, периодически помешивая. Добавьте измельчённый чеснок и готовьте ещё 1-2 минуты. Положите промытый булгур в сковороду, перемешайте с овощами. Влейте два стакана воды, добавьте соль и перец. Доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте 10-15 минут, пока булгур не впитает всю воду и не станет мягким. Снимите с огня, дайте настояться под крышкой пять минут. Перемешайте и подавайте, посыпав свежей зеленью.

Булгур с куриным филе

Ингредиенты:

булгур — 1 стакан;

куриное филе — 300 г;

вода — 2 стакана;

средняя луковица — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

соль и перец — по вкусу;

свежая зелень для подачи.

Приготовление:

Промойте булгур. Нарежьте куриное филе на небольшие кубики или полоски, посолите, поперчите и добавьте паприку. В глубокой сковороде нагрейте оливковое масло. Обжарьте курицу до золотистой корочки (примерно 5-7 минут). Выложите мясо на тарелку. В той же сковороде обжарьте нарезанный лук до прозрачности. Добавьте к нему натёртую морковь и готовьте ещё пять минут. Верните обжаренное мясо в сковороду, добавьте измельчённый чеснок и жарьте ещё 1-2 минуты. Положите в сковороду булгур, перемешайте и влейте два стакана воды. Добавьте соль и доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте 10-15 минут, пока булгур не станет мягким. Снимите сковороду с огня и дайте настояться под крышкой пять минут. Перемешайте и подавайте, украсив свежей зеленью.

Салат с булгуром и овощами

Ингредиенты:

булгур — 1 стакан;

вода — 1,5 стакана;

огурец — 1 шт.;

помидор — 2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

красный перец — 1 шт.;

петрушка — 1/2 пучка;

оливковое масло — 3-4 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Промойте булгур под холодной водой и оставьте отцеживаться. В кастрюле доведите до кипения 1,5 стакана воды. Добавьте булгур, соль и кипятите 10-12 минут. Снимите с огня и дайте настояться под крышкой. Пока булгур остывает, нарежьте огурец, помидоры, красный лук и перец кубиками. В глубокой миске смешайте нарезанные овощи с остывшим булгуром. Измельчите петрушку и добавьте к салату. Полейте оливковым маслом и лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте салат и дайте настояться 10-15 минут перед подачей.

Полезные свойства булгура

В первую очередь булгур полезен высоким содержанием витаминов группы В. Они важны для нормального функционирования нервной системы, качественного и полноценного сна. Кроме того, в булгуре есть различные микроэлементы.

Булгур содержит растительный белок. Он необходим любому человеку для синтеза новых клеток и тканей. Кроме того, в продукте есть клетчатка. Это пищевые волокна, которые благотворно влияют на нашу микробиоту — полезные бактерии в кишечнике.

Булгур довольно калориен, но при этом обладает не очень высоким гликемическим индексом.

Другими словами, это крупа не приводит к резким скачкам глюкозы и инсулина в крови. Булгур можно употреблять большинству людей, даже тем, кто хочет сбросить вес.

Есть ли вред и противопоказания?

Что касается противопоказаний, в первую очередь нужно упомянуть индивидуальную непереносимость.