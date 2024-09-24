Подаем классический салат оливье с колбасой в лаваше: праздничная закуска
Оливье — любимое многими угощение, без которого сложно вообразить праздничный стол. Рассказываем, как преобразить классический салат оливье с колбасой, подав его в лаваше.
Ингредиенты
- Картофель — 150 г
- Маринованные огурцы — 90 г
- Морковь — 80 г
- Вареная колбаса — 150 г
- Яйца куриные — 2 шт.
- Консервированный горошек — 80 г
- Майонез — 80 г
- Лаваш — 80 г
- Соль, перец — по вкусу
- Свежая зелень — по вкусу
Способ приготовления
Отварите очищенные картофель и морковь. Для этого готовьте мытые овощи в кипящей воде 20–25 минут, пока они не размягчатся. Затем вытащите и дайте полностью остыть.
Яйца отварите вкрутую: готовьте их 8 минут в кипятке. Остудите в ледяной воде.
Натрите овощи, колбасу и яйца на крупной терке.
Расстелите лаваш на рабочей поверхности. Равномерно смажьте 1/2 майонеза.
Выложите ингредиенты слоями: колбаса — морковь — яйца — огурцы — картофель.
Сверху выдавите остатки майонеза. Распределите по поверхности горошек и нашинкованную зелень. При желании посолите и поперчите.
Начните заворачивать лаваш в плотный рулет. В процессе подворачивайте верхний и нижний края, чтобы начинка не высыпалась.
Заверните угощение в полиэтиленовый пакет, дайте настояться в течение 25 минут.
Готово! Подавайте к столу.
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