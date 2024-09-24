Подаем классический салат оливье с колбасой в лаваше

Оливье — любимое многими угощение, без которого сложно вообразить праздничный стол. Рассказываем, как преобразить классический салат оливье с колбасой, подав его в лаваше.

Ингредиенты

Картофель — 150 г

Маринованные огурцы — 90 г

Морковь — 80 г

Вареная колбаса — 150 г

Яйца куриные — 2 шт.

Консервированный горошек — 80 г

Майонез — 80 г

Лаваш — 80 г

Соль, перец — по вкусу

Свежая зелень — по вкусу

Способ приготовления

Отварите очищенные картофель и морковь. Для этого готовьте мытые овощи в кипящей воде 20–25 минут, пока они не размягчатся. Затем вытащите и дайте полностью остыть.

Яйца отварите вкрутую: готовьте их 8 минут в кипятке. Остудите в ледяной воде.

Натрите овощи, колбасу и яйца на крупной терке.

Расстелите лаваш на рабочей поверхности. Равномерно смажьте 1/2 майонеза.

Выложите ингредиенты слоями: колбаса — морковь — яйца — огурцы — картофель.

Сверху выдавите остатки майонеза. Распределите по поверхности горошек и нашинкованную зелень. При желании посолите и поперчите.

Начните заворачивать лаваш в плотный рулет. В процессе подворачивайте верхний и нижний края, чтобы начинка не высыпалась.

Заверните угощение в полиэтиленовый пакет, дайте настояться в течение 25 минут.

Готово! Подавайте к столу.

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