Какими фруктами нужно запастись в сентябре

Специалисты рекомендуют обратить внимание на бахчевые культуры, груши, нектарины, яблоки, инжир, виноград и сливу.

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Именно о последней и пойдет речь.

Этот фрукт является родственником миндаля, вишни, абрикоса, персика и черемухи. Сейчас существует сотни сортов сливы. Ее цвет варьируется от привычного темно-фиолетового до зеленого, желтого и даже белого.

Она употребляется не только в сыром виде, но и в выпечке или мясных блюдах. Также популярен из нее сухофрукт - чернослив.

И конечно, слива очень полезна. Она богата витаминами А, С, В, РР, микроэлементами (калий, магний, железо, кальций, фосфор) и органическими кислотами (яблочная, лимонная, щавелевая, янтарная, хинная). Фрукт благотворно влияет на иммунитет и работу печени, а также способствует укреплению костей, уменьшению риска развития атеросклероза и предотвращению анемии.

А чернослив особенно рекомендуют беременным, так как он нормализует эмоциональный фон и сглаживает перепады настроения, сообщает портал "Здоровое питание".

Ранее специалисты рассказали, чем полезна калина и кому ее нельзя есть.