Рецепт для похудения: говядина по-грузински

Тушеная говядина в собственном соку — это традиционное грузинское блюдо. Оно получается сочным, вкусным и не вредит фигуре — всего 111 ккал на 100 г.

На восемь порций возьмите килограмм говядины, пять луковиц, 400 г сушеных помидоров, две столовые ложки томатной пасты, три зубчика чеснока, по две чайные ложки кориандра, хмели-сунели, красного молотого перца (сладкий), аджики, половину чайной ложки острого молотого перца (красный), соль по вкусу, зелень кинзы — три пучка, два грамма петрушки, один грамм укропа, две столовые ложки растительного масла.

Мясо порежьте на крупные кубики, в казан налейте растительное масло, разогрейте и выложите кусочки мяса, аккуратно опуская его по стенкам. Тушите мясо до полного выпаривания жидкости.

Добавьте репчатый лук, немного потушите и выложите помидоры с томатной пастой (предварительно их нужно измельчить с помощью блендера). Тушите все до загустения соуса 10 минут.

Добавьте к мясу все приправы, кроме чеснока, посолите, перемешайте и тушите пять минут. Далее всыпьте мелко нарезанную зелень, перемешайте.

Через несколько минут добавьте мелко нарезанный чеснок, перемешайте и выключите плиту. Накройте казан крышкой и дайте настояться 10 минут. Блюдо готово!

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