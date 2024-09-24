Три рецепта вкуснейшей аджики: классическая, с яблоками и со сливами
Аджика из натуральных ингредиентов — это невероятно вкусная жгучая закуска. Делимся тремя лучшими рецептами аджики в домашних условиях. Вас ждут:
- аджика по бабушкиному рецепту;
- аджика с яблоками и морковью;
- аджика со сливами.
Помните, что сразу после приготовления закуску нужно разлить по стерилизованным банкам и плотно закрыть.
Аджика по бабушкиному рецепту
- Помидоры — 2,5 кг
- Болгарский перец — 1/2 кг
- Острый перец — 150 г
- Чеснок — 250 г
- Хрен — 250 г
- Сахар — 200 г
- Соль — 1 ст. л. или по вкусу
- Уксус 9% — 200 мл
Чеснок разделите на зубчики, снимите шелуху. Срежьте кожуру хрена. У перцев удалите плодоножки и семена. Измельчите овощи с помощью мясорубки. Соедините пюре в большой кастрюле, вмешайте соль, сахар и уксус. Теперь смесь должна настояться в тепле в течение часа.
Аджика с яблоками и морковью
- Болгарский перец — 1 кг
- Острый перец — 100 г
- Яблоки — 1 кг
- Морковь — 1 кг
- Помидоры — 2,5 кг
- Чеснок — 200 г
- Сахар — 100–150 г (по вкусу)
- Соль — 100 г
- Уксус 9% — 200 мл
- Растительное масло — 150 мл
Подготовьте ингредиенты: кожуру необходимо снять, плодоножки и сердцевины — удалить. Пюрируйте овощи и фрукты с помощью мясорубки. Смешайте измельченные продукты в кастрюле, вскипятите, варите 30 минут. Вмешайте сахар, соль, масло и уксус, варите еще 10 минут.
Аджика со сливами на томатной пасте
- Сливы — 2 кг
- Головка чеснока — 3 шт.
- Острый перец — 2–4 шт. (регулируйте остроту по вкусу)
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 200 г
Подготовьте ингредиенты. От косточек, семян и плодоножек необходимо избавиться.
Проверните продукты через мясорубку. Смешайте пюре с сахаром, солью и томатной пастой в кастрюле или сотейнике. Вскипятите, варите 20 минут, регулярно помешивая.
Теперь вы знаете, как приготовить аджику в домашних условиях. Ранее мы поделились подборкой рецептов острого перца на зиму.