Три рецепта вкуснейшей аджики: классическая, с яблоками и со сливами

Аджика из натуральных ингредиентов — это невероятно вкусная жгучая закуска. Делимся тремя лучшими рецептами аджики в домашних условиях. Вас ждут:

аджика по бабушкиному рецепту;

аджика с яблоками и морковью;

аджика со сливами.

Помните, что сразу после приготовления закуску нужно разлить по стерилизованным банкам и плотно закрыть.

Аджика по бабушкиному рецепту

Помидоры — 2,5 кг

Болгарский перец — 1/2 кг

Острый перец — 150 г

Чеснок — 250 г

Хрен — 250 г

Сахар — 200 г

Соль — 1 ст. л. или по вкусу

Уксус 9% — 200 мл

Чеснок разделите на зубчики, снимите шелуху. Срежьте кожуру хрена. У перцев удалите плодоножки и семена. Измельчите овощи с помощью мясорубки. Соедините пюре в большой кастрюле, вмешайте соль, сахар и уксус. Теперь смесь должна настояться в тепле в течение часа.

Аджика с яблоками и морковью

Болгарский перец — 1 кг

Острый перец — 100 г

Яблоки — 1 кг

Морковь — 1 кг

Помидоры — 2,5 кг

Чеснок — 200 г

Сахар — 100–150 г (по вкусу)

Соль — 100 г

Уксус 9% — 200 мл

Растительное масло — 150 мл

Подготовьте ингредиенты: кожуру необходимо снять, плодоножки и сердцевины — удалить. Пюрируйте овощи и фрукты с помощью мясорубки. Смешайте измельченные продукты в кастрюле, вскипятите, варите 30 минут. Вмешайте сахар, соль, масло и уксус, варите еще 10 минут.

Аджика со сливами на томатной пасте

Сливы — 2 кг

Головка чеснока — 3 шт.

Острый перец — 2–4 шт. (регулируйте остроту по вкусу)

Томатная паста — 2 ст. л.

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 200 г

Подготовьте ингредиенты. От косточек, семян и плодоножек необходимо избавиться.

Проверните продукты через мясорубку. Смешайте пюре с сахаром, солью и томатной пастой в кастрюле или сотейнике. Вскипятите, варите 20 минут, регулярно помешивая.

Теперь вы знаете, как приготовить аджику в домашних условиях. Ранее мы поделились подборкой рецептов острого перца на зиму.