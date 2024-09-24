Осенний оливье: уютный салат с сезонными овощами
Осенний оливье — это адаптация классического салата, в котором используются сезонные овощи, такие как тыква или свекла. Такой вариант блюда отличается богатым осенним вкусом и яркими цветами.
Ингредиенты
- Картофель — 3 шт.
- Тыква — 200 г
- Свекла — 1 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Маринованные огурцы — 3 шт.
- Зеленый горошек — 150 г
- Ветчина (можно заменить на вареную колбасу) — 200 г
- Майонез — по вкусу
- Соль и перец — по вкусу
Способ приготовления
Сварите картошку и свеклу. Дайте продуктам остыть, почистите. Все ингредиенты в этом рецепте рекомендуем резать на небольшие кубики.
Тыкву предварительно нарежьте и слегка обжарьте на сковороде или запеките в духовке до мягкости.
Отварите куриные яйца, остудите и нарежьте.
Ветчину и маринованные огурцы нарежьте кубиками.
Соедините все ингредиенты в подходящей емкости, отправьте туда же зеленый горошек, используйте подходящую заправку (майонез, сметану или йогурт). Посолите и поперчите.
Совет: для более яркого вкуса можно добавить немного свежего лука или использовать соус на основе сметаны и горчицы вместо майонеза.
Вот любопытная информация о пищевой ценности осеннего оливье:
- калорийность — 190 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 50 минут.
Попробуйте приготовить еще одну версию оливье: с копченой курицей и гранатом.