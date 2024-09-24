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Осенний оливье: уютный салат с сезонными овощами

Осенний оливье — это адаптация классического салата, в котором используются сезонные овощи, такие как тыква или свекла. Такой вариант блюда отличается богатым осенним вкусом и яркими цветами.

Осенний оливье: уютный салат с сезонными овощами
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Картофель — 3 шт.
  • Тыква — 200 г
  • Свекла — 1 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Маринованные огурцы — 3 шт.
  • Зеленый горошек — 150 г
  • Ветчина (можно заменить на вареную колбасу) — 200 г
  • Майонез — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления

Сварите картошку и свеклу. Дайте продуктам остыть, почистите. Все ингредиенты в этом рецепте рекомендуем резать на небольшие кубики.

Тыкву предварительно нарежьте и слегка обжарьте на сковороде или запеките в духовке до мягкости.

Отварите куриные яйца, остудите и нарежьте.

Ветчину и маринованные огурцы нарежьте кубиками.

Соедините все ингредиенты в подходящей емкости, отправьте туда же зеленый горошек, используйте подходящую заправку (майонез, сметану или йогурт). Посолите и поперчите.

Совет: для более яркого вкуса можно добавить немного свежего лука или использовать соус на основе сметаны и горчицы вместо майонеза.

Вот любопытная информация о пищевой ценности осеннего оливье:

  • калорийность — 190 ккал на 100 г;
  • время приготовления — около 50 минут.

Попробуйте приготовить еще одну версию оливье: с копченой курицей и гранатом.