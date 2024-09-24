Рецепт для похудения: жареный судак

Всего три ингредиента понадобятся, чтобы приготовить вкусного жареного судака на сковороде. Такой рецепт точно понравится любителям рыбы и не навредит фигуре — всего 135 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите килограмм судака, полстакана панировочных сухарей, 50 г растительного масла, соль и сухие специи по вкусу.

Тушу рыбы очистите, выпотрошите, удалив голову, хвост и плавники. Готовое филе нарежьте стейками, удалите кости. Промокните рыбу бумажными полотенцами и нарежьте на порционные кусочки.

Посыпьте кусочки солью и специями. Вотрите их в филе. В отдельную чашу насыпьте панировочные сухари, обваляйте в них рыбу.

Разогрейте сковороду с толстым дном, налейте растительное масло и выложите судака в панировке. Обжаривайте рыбу на среднем огне по несколько минут с каждой стороны. Готовые куски выкладывайте на бумажные полотенца. Блюдо готово!

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