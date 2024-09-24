Оливье с кабачками: рецепт очень необычной версии салата
Классический салат оливье в новой интерпретации с добавлением кабачков — это легкий и свежий вариант любимого всеми блюда. Кабачки делают салат менее калорийным, добавляют хрустящую текстуру и новые вкусовые оттенки.
Ингредиенты
- Картофель — 4 шт.
- Соленые огурцы — 3 шт.
- Ветчина (можно заменить на вареную колбасу) — 300 г
- Морковка — 2 шт.
- Кабачки — 1 шт.
- Куриные яйца — 4 шт.
- Зеленый горошек — 200 г
- Майонез (можно заменить на сметану или йогурт) — по вкусу
- Соль, любимые приправы, перец — по вкусу
Способ приготовления
Сварите ингредиенты: картошку, морковку, яйца. Дайте продуктам остыть, а затем нарежьте маленькими кубиками.
Кабачки очистите от кожицы и также нарубите на небольшие кубики. То же проделайте с ветчиной и огурцами.
Если кабачок молодой, кожицу можно не удалять. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости, но не допускайте переваривания.
Соедините все продукты в отдельной емкости, туда же отправьте консервированный зеленый горошек.
Заправьте майонезом, посолите и поперчите. Хорошенько перемешайте.
Совет: для тех, кто предпочитает легкие блюда, можно заменить майонез на сметану или йогурт, что сделает салат более диетическим.
Ранее мы рассказывали, как приготовить оливье по старинному рецепту из XIX века.