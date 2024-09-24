Оливье с кабачками: рецепт очень необычной версии салата

Классический салат оливье в новой интерпретации с добавлением кабачков — это легкий и свежий вариант любимого всеми блюда. Кабачки делают салат менее калорийным, добавляют хрустящую текстуру и новые вкусовые оттенки.

Ингредиенты

Картофель — 4 шт.

Соленые огурцы — 3 шт.

Ветчина (можно заменить на вареную колбасу) — 300 г

Морковка — 2 шт.

Кабачки — 1 шт.

Куриные яйца — 4 шт.

Зеленый горошек — 200 г

Майонез (можно заменить на сметану или йогурт) — по вкусу

Соль, любимые приправы, перец — по вкусу

Способ приготовления

Сварите ингредиенты: картошку, морковку, яйца. Дайте продуктам остыть, а затем нарежьте маленькими кубиками.

Кабачки очистите от кожицы и также нарубите на небольшие кубики. То же проделайте с ветчиной и огурцами.

Если кабачок молодой, кожицу можно не удалять. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости, но не допускайте переваривания.

Соедините все продукты в отдельной емкости, туда же отправьте консервированный зеленый горошек.

Заправьте майонезом, посолите и поперчите. Хорошенько перемешайте.

Совет: для тех, кто предпочитает легкие блюда, можно заменить майонез на сметану или йогурт, что сделает салат более диетическим.

Ранее мы рассказывали, как приготовить оливье по старинному рецепту из XIX века.