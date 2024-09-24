Как очистить лесные грибы от грязи за три минуты

Осенью грибники активно продолжают собирать грибы. Однако, принося домой урожай, многие задаются вопросом — как быстро очистить грибы от грязи и песка, особенно если их много.

Оказывается, есть простой способ, который поможет удалить все загрязнения с грибов. Для этого возьмите большую кастрюлю, дуршлаг, соль и воду. Доведите воду до кипения, добавьте столовую ложку соли, опустите в жидкость грибы и оставьте в таком виде на несколько минут.

Достаньте грибы из кастрюли, промойте их обычной водой. Вы удивитесь от того, как грязь быстро смоется с грибов.

Ранее сообщалось, что сушеные грибы — незаменимая вещь на кухне. Этот ингредиент усиливает аромат блюд и отлично служит для приготовления соусов или грибных супов. Сушеные грибы также можно использовать для приготовления грибной икры. Вот как их правильно хранить.