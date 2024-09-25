Рецепт узбекского плова с изюмом в казане на плите

Чтобы разнообразить привычный вкус плова, достаточно всего 1 ингредиента. Рассказываем, как приготовить узбекский плов в казане с добавлением изюма.

Ингредиенты

Баранина (можно заменить другим мясом) — 1 кг

Рис круглозерный — 1 кг

Морковь — 1 кг

Лук — 500 г

Изюм кишмиш — 100 г

Зира — 2 ч. л.

Барбарис сушеный — 1 ч. л.

Куркума — 1 ч. л.

Перец, соль — по вкусу

Масло растительное — 300 мл

Вода

Способ приготовления

Замочите рис в теплой соленой (1 ст. л. соли) воде на 1 час, промойте и дайте обсохнуть. Изюм замочите на 30 минут.

Влейте масло в казан и хорошо разогрейте. Выложите мясо, нарезанное кубиками, дождитесь выпаривания жидкости (блюдо перестанет пузыриться) и обжарьте мясо, помешивая. Затем извлеките его с помощью шумовки.

В то же масло выложите лук, нарезанный полукольцами, жарьте до прозрачности, вмешайте натертую соломкой морковь и жарьте до размягчения. Верните мясо, перемешайте, жарьте 1 минуту.

Влейте холодную воду так, чтобы она полностью покрыла ингредиенты. Посолите по вкусу и готовьте 1 час на минимальном огне.

Выложите в зирвак изюм, сверху всыпьте рис, разровняйте шумовкой. Влейте кипяток так, чтобы он поднялся над рисом на 2–3 см. Всыпьте куркуму и соль (по вкусу), перемешайте воду, не цепляя рис.

Поставьте на сильный огонь, готовьте, пока вода не выпарится с поверхности. Затем убавьте огонь и готовьте плов под крышкой 5 минут.

С помощью ручки ложки сделайте в рисе отверстия (при этом рис не перемешивайте). Это ускорит выпаривание воды. Готовьте 5 минут под крышкой, затем снова сделайте отверстия, накройте и варите еще 20 минут.

Снимите плов с огня, накройте казан плотной тканью, оставьте блюдо на 1 час.

Домашний плов с изюмом в казане готов!