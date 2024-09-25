Рецепт для похудения: лазанья с сыром

Вкуснейшая ПП-лазанья с сыром подойдет как для праздничного ужина, так и для обычного семейного застолья. Она готовится без добавления мяса, но с рикоттой, моцареллой и шпинатом. Блюдо получается сочным, пикантным и не вредит фигуре — всего 207 ккал на 100 г.

На восемь порций возьмите 12 листов лазаньи, 300 г рикотты, 80 г шпината, 120 г моцареллы, 120 г пармезана, два куриных яйца, 350 г помидоров в собственном соку, перец и соль по вкусу.

В чашу комбайна выложите рикотту, шпинат, два яйца и 79 г тертого пармезана. Все хорошо взбейте, по вкусу добавьте соль, перец. Не пересолите начинку.

Для томатного соуса пюрируйте томаты в собственном соку. Вылейте их на сковороду и доведите до кипения. Добавьте соль, перец, по желанию сухие травы и сахар. Проварите соус и выключите.

Листы лазаньи отварите в подсоленной воде. Готовые листы выложите на полотенце. После этого разложите их по дну форм для выпекания.

Сверху выложите несколько ложек сырной начинки, покройте ее томатным соусом и посыпьте пармезаном. Повторите так три раза. На верхний слой выложите порезанную ломтиками моцареллу. Полейте сверху томатным соусом и посыпьте пармезаном.

Запекайте лазанью в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около получаса. Блюдо готово!

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