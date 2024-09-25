Четыре зимние заготовки фаршированного сладкого перца

Осенью, когда болгарский перец встречается в таком же изобилии, как кабачки, а всевозможные виды консервации уже заготовлены, остается только полагаться на морозилку. Сегодня поделимся самыми вкусными рецептами блюд из фаршированного сладкого перца, которые можно заморозить впрок.

Сладкий перец, фаршированный с мясом — советская классика

Этот рецепт фаршированного болгарского перца известен почти каждому. Такое блюдо получается очень сытным, вкусным и никогда не надоедает. Для его приготовления потребуется 10 плодов сладкого перца одинакового размера. С них нужно срезать верхнюю часть с плодоножкой и вычистить семечки. Для приготовления начинки отварить до полуготовности 200 г длиннозерного риса, обжарить пару мелко порезанных луковиц на растительном масле и смешать все с 600 г сырого говяжьего или куриного фарша. Добавить в смесь соль и перец по вкусу, тщательно вымешать руками и нафаршировать перец начинкой. Для заморозки на зиму большую пластиковую разделочную доску или подходящего размера поднос застелить полиэтиленом, уложить на него перцы так, чтобы они не касались друг друга, и убрать в морозилку на ночь. К утру замороженные перцы можно сложить в полиэтиленовый пакет и оставить в морозилке до подходящего случая. Для приготовления замороженных перцев требуется чуть больше времени, чем обычно. Их лучше тушить в подливе со сметаной или томатной пастой.

Фаршированный болгарский перец для вегетарианцев

Если вам ближе вегетарианская кухня, то можно приготовить перцы и без мяса. Для этого нам понадобится 20 штук сладких болгарских перцев, которые, как и в предыдущем рецепте, необходимо очистить от семян. Для начинки понадобится 1 ст. длиннозерного риса, который надо отварить до полуготовности в подсоленной воде. Затем приготовить зажарку из трех мелко порезанных луковиц, пассерованных на подсолнечном масле, четырех тертых морковок и трех мелко порезанных помидоров. Зажарку тушим около четверти часа на сковороде под крышкой, после чего смешиваем с рисом, добавляем соль и перец по вкусу, и начиняем ей перцы. Замораживаем их в морозилке и храним до удобного случая.

Болгарский перец с начинкой из булгура и свиного фарша

В качестве начинки для сладкого перца можно использовать различные ингредиенты. Например, булгур и свиной фарш. Для этого рецепта необходимо подготовить к фаршированию 8 перцев. 200 г булгура залить кипятком на четверть часа в соотношении 1 к 2. Луковицу мелко порезать и обжарить в сотейнике до прозрачности на растительном масле, затем добавить туда 1 тертую морковь и тушить под крышкой 7 минут. После этого добавляем в сотейник 400 г свиного фарша, перемешиваем и жарим до готовности. Когда фарш с луком и морковью будет готов, добавьте в массу булгур, соль и перец, перемешайте, начините перцы и отправьте их в морозилку.

Перцы, начиненные гречкой с говяжьим фаршем

И, в качестве эксперимента, можно приготовить болгарский перец, фаршированный гречкой с говяжьим фаршем. Нам понадобится 8 перцев, очищенных от семян. 150 г гречневой крупы отварить до готовности и остудить. Из 1 морковки и 1 луковицы приготовить зажарку, как в предыдущем рецепте, затем добавить в сотейник 400 г говяжьего фарша и жарить до готовности. Затем смешать фарш с гречкой, посолить и нафаршировать смесью перцы. Заморозить и хранить в морозилке.