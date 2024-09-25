Рецепт для похудения: капуста с сердечками

Сытный и аппетитный обед для всей семьи. Тушеная капуста с куриными сердечками готовится легко и быстро и не вредит фигуре — всего 100 ккал на 100 г.

На четыре порции возьмите 500 г куриных сердечек, половину кочана капусты, две столовые ложки томатной пасты, луковицу, морковь, две столовые ложки растительного масла, соль и перец по вкусу.

Сердечки промойте и очистите, затем поджарьте в растительном масле до полуготовности и переложите в посуду с толстым дном.

Нарежьте лук полукольцами и обжарьте на том же масла. Добавьте тертую морковь. Разведенную водой томатную пасту влейте к моркови с луком. Тушите пять — семь минут.

Овощи переложите к сердечкам. Капусту нашинкуйте и добавьте к общей массе. Все посолите, поперчите и добавьте любимые специи. Все перемешайте и тушите около полутора часов. Блюдо готово!

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