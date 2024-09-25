Рецепт нежных классических сырников на сметане: так и тают во рту
Классические сырники на сметане получаются нежными и тающими во рту. Далее вы узнаете, как пожарить аппетитную закуску на сковороде.
Ингредиенты
- Творог — 400 г
- Сметана — 1 ст. л.
- Яйца — 2 шт.
- Сахарная пудра — 2–3 ст. л. или по вкусу (можно заменить сахаром)
- Мука — 1–2 ст. л. Соль — щепотка
- Масло растительное — 3–4 ст. л.
Способ приготовления
Проверните творог через мясорубку или протрите через сито, чтобы избавиться от структуры зерна. Если вы используете мягкий однородный творог, то делать этого не нужно.
Смешайте в творог муку, сахарную пудру, сметану и яйца. Тесто должно стать однородным и чуть жидковатым.
Влейте масло в сковороду и хорошо разогрейте.
С помощью ложки выложите тесто в сковороду. Жарьте на слабом огне три-четыре минуты, переверните и обжаривайте еще столько же. Сырники должны стать румяными.
Нежные сырнички можно подавать к столу!