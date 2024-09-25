Традиционный рецепт узбекского плова в казане на костре

Существует огромное количество вариаций плова. Мы же расскажем, как приготовить классический узбекский плов в казане на костре по национальному рецепту. Блюдо получается сытным, ароматным и безумно вкусным.

Ингредиенты

Говядина — 1 кг

Рис — 500 г

Морковь — 500 г

Лук — 500 г

Головка чеснока — 3 шт.

Острый перец (чили) — 2 шт.

Куркума — 1 ч. л.

Зира — 1 ч.л.

Барбарис (сушеный) — 1 ч. л.

Растительное масло — 200 мл

Соль, перец — по вкусу

Вода — 1,3 л

Способ приготовления

Установите казан на огонь, влейте масло, разогрейте.

Всыпьте в масло лук, нарезанный полукольцами, готовьте 10 минут. Затем добавьте мясо, нарезанное кубиками, готовьте еще 10 минут. Наконец, всыпьте морковь кружочками, перемешайте, готовьте 10 минут.

Посолите и поперчите ингредиенты. Всыпьте куркуму, зиру и барбарис. Потушите, помешивая, пару минут. Затем влейте 1 л воды, перемешайте. Добавьте головки чеснока (разбирать их не нужно) и острый перец. Готовьте 1,5 часа под крышкой. Огонь должен быть не очень сильным.

Подбросьте дров, чтобы смесь сильно закипела. Извлеките чесночные головки и острый перец. Всыпьте к мясу рис, разровняйте. Влейте еще немного воды: она должна подняться над рисом примерно на 1–1,5 см. Готовьте под крышкой 20 минут, не подбрасывая дрова.

Проткните рис с помощью ножа или ручки ложки в нескольких местах. Это ускорит испарение влаги. Готовьте под крышкой еще 20 минут.

Снимите плов с огня, оставьте под крышкой на 10 минут, затем перемешайте.

Традиционный плов можно подавать к столу!