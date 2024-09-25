Эксперт назвал максимальный срок хранения открытого молока

Купленное в магазине молоко можно хранить в холодильнике в открытом виде не более 14 дней, рассказала NEWS.ru эксперт в молочной отрасли Елена Воронцова. Она добавила, что для некоторых видов продукции срок хранения не превышает пяти дней.

Пастеризованное молоко можно хранить до 14 суток. Однако если продукт производится на линии открытого типа, и на заводе не соблюдаются все санитарные нормы, то молоко испортится уже через пять дней после начала использования, — пояснила Воронцова.

Она обратила внимание на то, что на срок годности молока часто влияет его состав. Так, если в составе натуральное молоко, то его действительно можно хранить 14 дней. Если же продукт не натуральный, и в него добавлены консерванты, то он может простоять и дольше, добавила эксперт, однако такое молоко употреблять нежелательно.

Ранее врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков дал совет любителям пить молоко. По его словам, продукт желательно употреблять только в разогретом виде, поскольку после нагревания он гораздо лучше усваивается. Если разогревать молоко перед употреблением, то оно может быть полезным даже для тех, кто страдает непереносимостью лактозы, считает врач. Идеальной температурой напитка он назвал значения в диапазоне от 37 до 40 градусов.